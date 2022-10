Phi, questo è il nome della protagonista della storia che è diventata virale sui social network. Una mamma che ha dato alla luce 11 figli da 8 uomini diversi. Lei stessa ha spiegato le motivazioni della scelta su TikTok.

Sa di essere stata spesso bersaglio di critiche per via delle sue decisioni, ma oggi ha voluto mettere a tacere tutti e dire agli haters, che non ha mai dato peso alle loro parole.

Lasciate che ve lo spieghi. Una questione di matematica. Se hai un compagno ne togli uno, ne hai zero. Ma se ne hai 8 e ne porti via tre, ne hai ancora 5.

Phi con la sua operazione matematica ha voluto sottolineare il fatto che se avesse un solo papà e dovesse morire, il suo o i suoi bambini rimarrebbero orfani. In questo modo, hanno otto papà e anche se a qualcuno di loro dovesse succedere qualcosa, potranno contare sempre sui rimanenti papà.

Non solo, questa madre ha anche rivelato come sceglie i suoi compagni. Li seleziona in modo accurato sui siti d’incontri. E dopo le accuse di qualcuno, sul fatto che continui ad avere figli per ottenere i benefici finanziari da parte del governo, la donna ha pubblicato i documenti di quanto riceve. Una somma di $ 10 ogni quattro settimane.

Cercate di farlo sembrare un crimine. Anche mia madre ha nove figli, si è innamorata nove volte.

Phi ha confessato che non ha alcuna intenzione di fermarsi, il suo obiettivo è quello di arrivare ad avere 19 figli. È felice con i suoi 11 bambini, ma non si sente ancora appagata.

Il suo video pubblicato su TikTok in poco tempo ha fatto il giro del mondo e oggi questa donna è arrivata ad avere più di 90.000 follower sui suoi profili social. Ogni giorno riceve commenti dispregiativi, ma ha imparato a non dare peso alle parole degli haters e a rispondere a tono ad ogni persona.