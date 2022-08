Barù criticato sui social dagli haters: la risposta dell’ex gieffino è epica

L'ex gieffino non ci sta e decide di rispondere a tutti coloro che lo criticano sui social

Senza ombra di dubbio Barù è stato uno dei concorrenti più chiacchierati dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. In questi ultimi giorni l’ex gieffino è tornato a far parlare di sé per una risposta data agli haters che da tempo lo criticano sui social. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Barù non ci sta e risponde con una frase epica a tutti gli haters che lo criticano quotidianamente sui social. In seguito ad un attacco ricevuto da parte di un utente del web, il nipote di Costantino della Gherardesca ha deciso di rompere il silenzio rispondendo all’attacco con una frase che non è passata inosservata al popolo del web.

Il successo di Barù Gaetani, concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip, continua anche dopo la fine del reality. Accanto a coloro che lo amano e lo stimano profondamente, però, ci sono anche quelli che nei suoi riguardi non spendono delle belle parole. Come un utente Instagram che, durante una sessione di domande e risposte aperta proprio dall’ex gieffino, ha scritto:

Mi dai l’idea di uno che non si lava mai, solo a guardarti mi viene lo schifo.

Dopo tale frase, il nipote di Costantino della Gherardesca non è riuscito a trattenere il silenzio ed ha deciso di rispondere all’utente che gli ha rivolto questa critica. Il bello della vicenda è che la sua risposta è stata ironica ed ha divertito l’intero popolo della rete.

Queste sono state le parole dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip in seguito all’insulto ricevuto:

Mi lavo sempre, sono ossessionato. Quando puzza qualcuno vicino a me penso che puzzo io e mi annuso tutto.

Inutile dire che la risposta di Barù Gaetani è piaciuta moltissimo al popolo del web che ha elogiato l’ex gieffino, lodandolo di aver asfaltato l’utente che si è permesso di rivolgergli parole poco carine nei suoi confronti.