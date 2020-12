Quando è meglio fare la doccia? Di mattina o di sera? La risposta degli esperti

Quando è meglio fare la doccia? La mattina o la sera? Una domanda che in molti si sono posti almeno una volta. È probabilmente uno dei momenti più belli della giornata. Un momento di relax, dopo il quale ci si sente come rinati. In molti amano ascoltare musica mentre si lavano o amano usare quel tempo per riflettere e pensare.

Ma a livello di igiene e salute fisica, quando è meglio lavarsi? Secondo molti studiosi, ogni persona dovrebbe essere in grado di capire quale sia il momento migliore per se stesso. Il consiglio è quello di valutare le proprie esigenze fisiche. Chi ha una pelle grassa ed oleosa, dovrebbe fare la doccia la mattina, poiché di notte l’olio si accumula nei pori e quindi è bene liberarli al mattino.

Il direttore dell’Università dell’Arizona, ha spiegato attraverso un articolo pubblicato sulla rivista Time, che lavarsi al mattino aiuta a liberarsi dal sonno. La doccia calda riscalda il corpo e lo prepara per affrontare tutte le attività giornaliere.

Fare la doccia di sera

Al contrario, chi ha una pelle secca, dovrebbe fare la doccia la sera. Questo perché al mattino si ha la possibilità di svegliarsi con una pelle idratata.

Un altro motivo per cui si dovrebbe fare la doccia di sera, è la conciliazione del sonno. Quando si fa la doccia di sera, si ottiene un effetto diverso dalla mattina. L’acqua calda riscalda il corpo, ma questo poi si raffredda e se non si fanno attività come quelle del giorno, la temperatura corporea continua a scendere, facilitando il sonno.

Gli esperti spiegano che se si vuole ottenere questo effetto e quindi dormire meglio, è bene fare la doccia 90 minuti prima dell’orario in cui vogliamo metterci a letto.

Un altro beneficio della doccia serale e che aiuta a dormire, è l’acqua calda. Questa aiuta a sciogliere la tensione dei muscoli.

Un professore di dermatologia, dell’Università della Pennsylvania, George Cotsarelis, consiglia la doccia serale anche a tutti coloro che amano la pulizia. Durante il giorno il nostro corpo raccoglie sostanze irritanti, che vengono rilasciate di notte sulle lenzuola.

Alcuni studiosi non sono però d’accordo con il dermatologo, poiché di notte sudiamo e rilasciamo comunque batteri sulle lenzuola, anche se prima di dormire ci siamo lavati.