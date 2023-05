La storia di questo papà ha fatto piangere tantissime persone. Ray Olson ha perso suo figlio Raymond in un sinistro stradale avvenuto nel 2003 su una strada di Richmond, in California.

Raymond si è scontrato contro un altro mezzo guidato da un uomo risultato positivo all’alcol test. Il ragazzo è finito nel terreno di un’importante società multimiliardaria, la Chevron.

Ray Olson è sempre stato convinto che la ditta non gli avrebbe mai permesso di allestire un memoriale nel punto del decesso di suo figlio, così lo ha fatto in segreto. Da quel giorno, ogni notte, proprio per non farsi notare da nessuno, si è recato in quel punto, per trascorrere un po’ di tempo con il suo ragazzo.

Dopo anni, nel 2016, il suo cuore si è spezzato quando ha notato un cartello della società. Quell’area sarebbe stata riqualificata.

Il gigante della Chevron, il sign. Joe Lorenz, aveva notato il memoriale e anche che qualcuno lo curava quotidianamente, ma non aveva idea di chi fosse. Così, ha deciso di avvisare, affliggendo quel cartello. Sapeva che quel gesto avrebbe portato quella persona a contattarlo.

Quando il papà ha capito che avrebbero distrutto il memoriale di suo figlio, ha deciso di provare a fare un tentativo e ha così contattato il proprietario del terreno. Di certo non avrebbe mai immaginato che quella era una “trappola” per farlo uscire allo scoperto.

Joe Lorenz aveva tutt’altra intenzione. Non appena ha conosciuto Ray Olson, lo ha informato di aver preso una decisione importante per suo figlio. Non avrebbe distrutto il suo posto speciale, ma avrebbe allestito un nuovo memoriale dedicato a suo figlio, con tanto di targa e una panchina per permettergli di trascorre con lui tutto il tempo di cui aveva bisogno e di giorno.

Mi ha detto che quello era il mio posto e che non dovevo andare lì di notte. Sono scoppiato in lacrime.

Il gesto del sign. Lorenz ha commosso l’intera comunità. Il gigante della Chevron ha dichiarato: