Il 31 ottobre non puoi non avere i sacchetti per i dolcetti di Halloween da consegnare ai bambini che verranno a farti Trick or Treat, dolcetto o scherzetto. Se suonano alla porta quel giorno, porta pazienza, sfodera il tuo sorriso più terrificante, magari indossa un cappellino o una maschera e riempi i bambini in costume di caramelle.

Per essere più sicuro, prepara dei pacchettini monoporzione da dare a ogni invitato alla festa. Così sarà più igienico per tutti: tu ti igienizzerai e laverai le mani con cura prima di consegnare il sacchetto pieno di caramelle, dolcetti preparati in casa, biscotti fatti con le migliori formine per Halloween. E i bambini saranno felici. Magari puoi anche regalare i libri da colorare con i simboli della festa!

Su Amazon possiamo trovare una vasta gamma di sacchetti, porta caramelle, bustine, anche trasparenti, con i motivi della celebrazione più macabra che ci sia. Da riempire rigorosamente con i migliori prodotti dolci che ti possono venire in mente.

Così i bambini potranno festeggiare, sperando che non esagerino con il consumo di caramelle e dolcetti!

Sacchetti di caramelle di Halloween 72 Pezzi 12 disegni 22X12X8 CM

Fonte foto da Amazon

72 sacchettini in tutto per 12 modelli diversi, 6 pezzi per ogni modello di Halloween: le Halloween Candy Bag di ATFUNSHOP sono perfette per contenere dolcetti, caramelle, cioccolatini, ma anche regali, per rendere più divertente e sicura la festa. Tra i disegni citiamo ragni, scheletri, mostri, mummie, zucche, case infestate, streghe, ragnatele, fantasmi e molto altro ancora. I sacchettini misurano 22 centimetri per 12 per 8, così da contenere tutto il necessario per fare felici i più piccoli. Inoltre le borse sono ecologiche e non tossiche, sicure, resistenti, prive di odori.

Holijolly 40 sacchetti di caramelle di Halloween con coulisse

Fonte foto da Amazon

Holijolly propone il suo set di sacchetti per Halloween che include 40 pezzi, con quattro diversi motivi: il gatto nero, la morte, il fantasma e il teschio. Ogni sacchettino misura 17,8×15 centimetri, così da contenere tutte le leccornie che i bambini raccoglieranno nel giorno di Halloween. Le borsette hanno una comoda coulisse per tenere il bottino al sicuro: l’apertura e la chiusura sono facilitate e altamente sicure, così da non perdere nemmeno una caramella e tenere comodamente in mano il sacchettino, che potrà contenere caramelle, cioccolatini, snack, biscotti, regali e molto altro ancora. Sono in plastica sicura, non tossica, resistente, leggera.

LEMESO 56 sacchetti di caramelle di Halloween come idea regalo con chiusura a coulisse

Fonte foto da Amazon

Lemeso, invece, propone la sua confezione d i 56 sacchetti per caramelle di Halloween con coulisse, realizzati in plastica di alta qualità, resistente all’usura e sicura per contenere il cibo destinato ai più piccoli. Tra i disegni proposti ricordiamo pipistrelli, streghe, la morte, zucche, fantasmi, gatti neri, ragni e molto altro ancora. Le dimensioni sono perfette per poter contenere dolcetti e regali, chiudendo poi il pacchettino con un fiocco.

Aviski Sacchetti di caramelle di Halloween 16 pezzi, sacchetti regalo Dolcetto o Scherzetto con 2 adesivi di Halloween

Fonte foto da Amazon

Da Aviski i sacchetti di caramelle per Halloween, 16 bustine regalo con adesivi per chiudere la confezione in tutta sicurezza, con i simboli della festa. Le borse decorative per fare dolcetto o scherzetto sono ideali per caramelle, biscotti o giochi, perché hanno le dimensioni perfette (20 x 12 x 7,9 cm). Sono di carta colorata, un materiale di alta qualità, senza odore, rispettoso dell’ambiente, igienico e riciclabile. Gli adesivi sigillano dentro il bottino dei nostri bambini appena tornati da fare Dolcetto o scherzetto.

FullJoyHut 70 sacchetti di caramelle per Halloween: buste regalo in plastica per dolcetti

Fonte foto da Amazon

Il set di sacchettini per caramelle di Halloween FullJoyHut contiene 70 pezzi decorati con i motivi della festa più horror che ci sia (la confezione è disponibile anche nel formato da 140 pezzi). Chiusura a orecchie di coniglio, all’interno i dolcetti rimarranno al sicuro e non scapperanno via. I sacchettini sono realizzati con sette diversi disegni a tema Halloween: zucche, ragni, pipistrelli, streghe, fantasmi, castelli e molto altro ancora. Ogni borsa da festa misura 14 x 23 cm: i sacchetti sono molto leggeri e realizzati in plastica etilene resistente per uso alimentare, leggera e robusta, non tossica e senza odore.

Gwhole confezione da 40 sacchetti di Halloween: borse per fare Dolcetto o Scherzetto

Fonte foto da Amazon

Da Gwhole la confezione da 40 sacchetti di Halloween, delle candy bag in PE, materiale non tossico e resistente all’uso. 8 i disegni di Halloween presenti e stampati in sicurezza, tutti simboli della festa come zucche, ragni, pipistrelli, fantasmi, teschi, scheletri che ballano, gatti neri. Facile da usare, dispone di chiusura con cordoncino. Si può anche appendere. Le dimensioni sono 15×15.

Gwhole 100 sacchetti da regalo per Halloween: sacchetti trasparenti di plastica, bustine di cellophane

Fonte foto da Amazon

Sempre Gwhole, infine, ci propone il suo set da 100 pezzi di sacchetti trasparenti, bustine in plastica trasparente, di cellophane di alta qualità, robuste e resistenti all’usura. La confezione include quattro motivi a tema Halloween: streghe, pipistrelli, gatti neri, ragni, zucche coloreranno la festa per la gioia dei più piccoli di casa che qui dentro potranno trovare caramelle, biscotti, cioccolatini e molto altro ancora.

Dolcetto o scherzetto?