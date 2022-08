Mentre ristrutturava la casa della sorella, Scott Bevan ha trovato una vecchia capsula del tempo. Ancora oggi non riesce a crederci

Questa è una storia di un uomo che vive nel Regno Unito di nome Scott Bevan. Stava aiutando la sorella Deborah a ristrutturare la sua nuova abitazione, quando ha fatto una scoperta sensazionale. In poche ore la vicenda ha fatto il giro del mondo.

Avevano deciso di buttare giù il caminetto, così Scott Bevan si è dato subito da fare con i lavori di ristrutturazione. Nella cavità del muro, fratello e sorella hanno trovato una busta di plastica, contenente una fotografia in bianco e nero della precedente proprietaria. Una donna di nome Ethel Wright.

Insieme all’immagine, c’erano alcuni numeri del quotidiano del 1968 del 1969. Ma non era finita lì, mentre continuavano a buttare giù il caminetto, hanno trovato una capsula del tempo contenente una straordinaria lettera.

Scott Bevan e la lettera nella capsula del tempo

A chi troverà questo messaggio, vi auguriamo tanta felicità e fortuna nella vostra nuova casa. Siamo venuti qui alla fine di maggio del 1967, quando la casa era stata appena costruita. Abbiamo trovato tanta sicurezza e serenità in queste quattro mura e speriamo che possiate godervi il giardino e la casa proprio come abbiamo fatto noi. Il caminetto è stato costruito per la prima volta nel 1969 e poi sostituito nel 1988. Se se siete intenti a fare modifiche, siamo certi che troverete questo messaggio. Saluti e buona fortuna da Ethel e Harold Wright.

L’uomo ha raccontato la vicenda su Twitter, sorpreso da quanta gentilezza ci fosse in quelle poche righe. Non immaginava che le immagini avrebbero fatto il giro del mondo. Ha spiegato di aver voluto diffondere la lettera, perché incredulo da tanta bontà d’animo, ciò che secondo lui manca al mondo in questo momento.

Pensare ed interessarsi al prossimo. Adoro ristrutturare e scoprire cose del passato nascosti o andate perduto. Mentre spostavo i mattoni dal caminetto, ho subito avuto la sensazione di essere sul punto di fare un’incredibile scoperta.

Dopo aver trovato la capsula del tempo, Scott e Debora hanno deciso di rintracciare la famiglia e sono riusciti a risalire al figlio della coppia. Lo hanno raggiunto per consegnargli la foto della madre e lui ne è stato felicissimo, perché non aveva la minima idea dell’esistenza di quella capsula all’interno della vecchia casa di famiglia.

Una lezione molto importante, che dovremmo custodire per il resto delle nostre vite.