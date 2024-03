“Se state leggendo questo, vuol dire che sono morta”: la straziante storia di Daniella

La storia di questa ragazza di 25 anni ha fatto il giro del mondo, attraverso i social network, in pochissime ore. Daniella Thackray ha annunciato la fine della sua battaglia con un post su LinkedIn. Era responsabile delle risorse umane ed ha chiesto alla sua famiglia di pubblicare l’aggiornamento, quando il suo cuore si sarebbe fermato per sempre.

Parole scritte dalla stessa Daniella Thackray, quando ha capito che ormai per lei non c’era più nulla da fare. La sua lotta contro il colangiocarcinoma è stata dura, ma lei non ha mai perso il sorriso e la volontà di aiutare tutte quelle persone che si trovano nella sua stessa situazione. Si tratta di un tumore del dotto biliare, le cellule anomale dei dotti biliari iniziano a crescere in modo incontrollabile.

Quando ha scoperto la diagnosi, tutto il suo mondo è crollato, ogni sogno è andato in frantumi. Ma poi questa meravigliosa ragazza di 25 anni ha deciso che non avrebbe permesso a quel mostro di rovinarle la vita. Le sue bellissime parole, riportate nel post pubblicato, hanno commosso il mondo intero:

Se stai leggendo questo, significa che sono morta a causa della mia battaglia contro il cancro e la mia famiglia ha pubblicato il mio ultimo messaggio per conto mio. Innanzitutto, voglio dire a tutti che non tutti i tumori sono causati da scelte di vita, in alcuni casi si tratta di genetica o purtroppo accade e basta. Nel mio caso, nonostante fossi molto sana e attiva, si è sviluppato un cancro nei miei dotto biliari, che non era causato da nulla sotto il mio controllo. La mia vita non è più stata la stessa. Ma voglio dirvi una cosa, anche se non possiamo controllare ciò che ci accade, possiamo controllare il modo in cui reagiamo. Ho scelto di non piangere, ma di godermi invece ogni minuto che mi restava.

Con le sue parole, Daniella ha voluto dire a coloro che stanno combattendo una dura battaglia come la sua, di riempirsi di ricordi belli, di fare tutte le esperienze che desiderano, anche le più folli. Di amare le persone che le circondano e di ridere insieme a loro. Ha scoperto di non avere speranze, ma questa 25enne ha scelto di non permettere al cancro di azzerare la sua vita. E anche se solo per poco, ha continuato a sorridere fino al suo ultimo respiro.

Il suo commovente post ha ricevuto così tanti commenti e così tante condivisioni, che in poche ore ha fatto il giro del mondo!