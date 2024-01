Antonio Russo non ce l’ha fatta, il cuore del 25enne si è fermato per sempre dopo 3 mesi di agonia

Il cuore di Antonio Russo si è fermato per sempre dopo 3 mesi di coma. Il 25enne era rimasto vittima di un grave sinistro stradale lo scorso 30 settembre. Era originario di Floridia (Sicilia), ma viveva da tempo nel comune di Malnate (Varese).

Il sinistro stradale si è verificato a Lurate Caccivio il 30 settembre. Antonio Russo è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna di Como e i medici hanno, sin da subito, cercato di fare il possibile per aiutarlo. Per 3 lunghi mesi è rimasto ricoverato nella struttura sanitaria, in coma. Poche ore fa si è diffusa la drammatica notizia. Il 5 gennaio il suo cuore si è fermato per sempre, il corpo del 25enne si è arreso.

La dinamica di quanto accaduto non è ancora chiara, il ragazzo è caduto dalla sua Harley Davidson. Era un grande appassionato di moto. Purtroppo la caduta è stata fatale e le conseguenze sono apparse gravissime sin da subito. A nulla sono serviti i numerosi tentativi dei medici per salvargli la vita. A nulla sono servite le preghiere di coloro che lo conoscevano e gli volevano bene e che oggi piangono la sua prematura scomparsa.

La fidanzata del 25enne ha pubblicato uno straziante post sui social:

Avremmo dovuto fare altre mille cose, però il destino ha voluto così, che in questo venerdì notte tu volassi in cielo lasciando per sempre un vuoto in me e in noi. Sembra proprio una coincidenza: settimana scorsa avevi fatto 3 mesi dall’incidente avvenuto venerdì notte, alla stessa ora in cui stanotte te ne sei andato.

Sono numerosi i post di addio apparsi sul web nelle ultime ore, pubblicati da tutti coloro che conoscevano Antonio Russo e che hanno scelto di salutarlo un’ultima volta con parole struggenti.