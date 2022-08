Test di grafologia: la tua scrittura rivela molto sulla tua personalità

Attraverso il test di grafologia sarai in grado di decifrare cosa dicono di te la tua grafia e la tua firma. Si sa che il modo di scrivere di ogni persona è come la sua impronta digitale: è unico, con caratteristiche e tratti propri. Solo un esperto sarà in grado di decifrare il significato che la tua personalità e il tuo stato d’animo attribuiscono alle tue battute.

La grafologia è utile per scoprire le profondità di ogni personalità, con i suoi punti di forza e di debolezza. Ecco perché è molto utilizzata nei colloqui di lavoro. Quando si tenta di imitare una lettera o una firma, la frode non passa inosservata a un esperto grafologo, poiché alcuni tratti che appaiono naturali sulla persona sono molto difficili da riprodurre.

I grafologi valutano la scrittura in generale, come ogni lettera, parola e persino gli spazi rimasti. Possiamo fare riferimento a valutazioni generiche, ad esempio, che una lettera arrotondata rappresenti una persona calma e passiva. Tuttavia, ci sono molti aspetti che vengono analizzati in un test di grafologia. Le lettere, le loro forme, la pressione che la persona esercita sul foglio, la direzione dei tratti… tutto ciò influenza l’analisi.

Il test di grafologia fornisce dati sulla tua personalità

Per un’analisi completa della personalità un esperto in grafologia deve tenere conto di alcuni aspetti. Il primo è la dimensione del carattere. In grafologia, la prima cosa che viene presa in considerazione è la dimensione della lettera. Questo è molto significativo quando si analizza la personalità del soggetto. Ad esempio, le personalità grandi ed estroverse tendono a scrivere a caratteri cubitali e le persone timide e introverse preferiscono scrivere a caratteri minuscoli. Se hai una scrittura di medie dimensioni, mostra una grande capacità di concentrazione.

Altri aspetti che vengono considerati in grafologia sono la pressione con la matita e le lettere minuscole o maiuscole. Nel primo caso, c’è da dire che la grafologia è consapevole della pressione esercitata dalla persona durante la scrittura. Mentre una pressione molto forte con la penna può suggerire tensione e rabbia, una pressione moderata con la penna è un segno di impegno. Nel secondo caso, invece, in un’indagine grafologica, se predominano le lettere minuscole ma alcune lettere maiuscole sono intervallate, denota una certa slealtà o forse indecisione.

Le lettere appuntite, invece, indicano di una persona intelligente che potrebbe trattenere la sua aggressività. Le lettere arrotondate indicano creatività e abilità artistica. L’inclinazione della lettera determina l’umore; un’inclinazione a destra significa che sei ottimista e ti piace incontrare nuove persone, mentre un’inclinazione a sinistra significa che preferisci rimanere neutrale e tendi a deprimerti. Questi sono solo alcune delle caratteristiche che vengono prese in considerazione durante un’analisi di grafologia.; ovviamente ce ne sono molte altre. Divertiti a scoprire che persona sei in base alla tua scrittura.