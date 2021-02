Tutti ricordano Nicole Lewis di Vite al Limite, ma pochi conoscono la verità dietro il suo percorso. Ecco perché ha denunciato il dottor Nowzaradan e come sta oggi

In molti ricordano Nicole Lewis, una delle pazienti del dottor Nowzaradan, durante il programma televisivo Vite al Limite. La sua era una storia molto complicata. Partecipò al programma con un peso di circa 320 chili e un rapporto insano con il cibo spazzatura. Ma cosa è accaduto dopo il suo percorso nel programma tv?

Nicole Lewis, in quel periodo, soffriva di diverse insicurezze, che la portarono a problemi psicologici e ad atteggiamenti inaspettati nei confronti del dottor Nowzaradan e dell’intera produzione di Vite al Limite.

Più volte aveva raccontato di come non riuscisse a rivedere le puntate del programma, perché quella persona così in sovrappeso, le faceva “ribrezzo“. Si sentiva umiliata a vedere la difficoltà che mostrava agli occhi di tutti, anche solo per riuscire ad alzarsi dal letto.

La ragazza di 23 anni, veniva da un passato tutt’altro che facile. Due genitori con problemi di droga e i continui litigi, che l’avevano portata a soffocare ogni dolore con il cibo.

La denuncia di Nicole Lewis

Grazie a Vite al Limite, Nicole aveva iniziato a seguire una dieta e ad intraprendere quel percorso che le avrebbe cambiato la vita. Le cose però non andarono come da aspettative. Dopo uno sfratto, la giovane dovette tornare in Ohio.

Una situazione che la portò poi a compiere quel gesto da tutti inaspettato. Decise di denunciare per frode il dottor Nowzaradan e tutta la produzione di Vite al Limite. Il motivo? Secondo Nicole Lewis, la casa di produzione del programma tv, non le aveva mai saldato il rimborso per le spese d’alloggio in Texas, come da accordo.

Tutti sanno che Vite al Limite mette a disposizione un budget per i pazienti, per le cure durante il programma. Ma una volta che gli ostacoli vengono superati, sta al paziente stesso continuare a proprie spese.

La denuncia ha escluso Nicole dal proseguimento del programma Vite al Limite… e poi. Tuttavia, ciò che si sa su di lei fino ad oggi, è che non ha abbandonato la dieta e continua a perdere peso.