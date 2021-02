Vi ricordate di lui? Aveva partecipato a Vite al limite insieme a suo fratello e avevano davvero fatto arrabbiare il dottor Nowzaradan. Ma come sta oggi e quanto pesa?

Vite al limite: come stanno oggi John Hambrick e suo fratello Lonnie

Molti ricordano la storia di John Hambrick, dopo che si è recato dal dottor Nowzaradan, in una puntata di Vite al limite. Ma come sta oggi ed è riuscito a sconfiggere la sua ossessione per il cibo?

Aveva partecipato al programma insieme a suo fratello Lonnie ed entrambi pesavano quasi 300 kg. Un peso che stava mettendo in serio pericolo la loro salute.

Nella maggior parte dei casi, le persone che decidono di partecipare al programma Vite al limite, collegano l’ossessione del cibo con dei traumi legati al passato. Nel caso di questi due fratelli, il problema dietro l’obesità, è stato il fatto di aver svelato ai propri genitori di essere omosessuali. Hanno raccontato di essersi sentiti rifiutati da coloro che più amavano e di essersi così attaccati al cibo.

Come sta oggi John Hambrick? E suo fratello Lonnie?

I due fratelli hanno dato molto del filo da torcere al dottor Nowzaradan, ma alla fine sono riusciti ad intraprendere il lungo cammino verso una vita più sana. Grazie alla partecipazione al programma Vite al limite, oggi sono due persone diverse. Di sicuro hanno ancora tanta strada da fare, ma sono fieri di aver raggiunto i primi obiettivi.

Si sono recentemente mostrati sui social, diversi e dimagriti! John Hambrick ha perso 133 chili, arrivando a pesare 178 chili. Mentre suo fratello Lonnie, ha perso 111 chili, arrivano a pesare 166 chili.

Il loro è ancora un peso eccessivo e pericoloso per la salute, ma questi due fratelli hanno intenzione di continuare a lottare. Hanno perso più di 100 kg a testa. Un obiettivo non facile da raggiungere, che mostra la loro forza, la loro volontà e il coraggio.

La cosa fondamentale è imparare a non lasciarsi andare nei momenti brutti e imparare ad avere un rapporto sano con il cibo. Il tempo ripagherà ogni sforzo fatto!