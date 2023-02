James Van Der Beek è uno degli attori più amati nel mondo della televisione. Tutti lo ricordano in particolar modo per il suo ruolo in Dawson’s Creek. Tuttavia, in pochi sanno quale sofferenza sia stato costretto a vivere nella sua vita.

Insieme alla moglie Kimberly, ha avuto la fortuna di stringere tra le braccia sei figli. La vita però è stata molto dura con la coppia, prima di benedirli per l’ultima volta.

Dopo la nascita di Joshua, 10 anni, Olivia 11 anni, Annabel 8 anni, Emilia 6 anni e Gwendolyn 3 anni, Kimberly ha scoperto di esse di nuovo in dolce attesa.

“Mia moglie Kimberly ed io abbiamo attraversato il peggior incubo di ogni genitore in attesa. Abbiamo perso il bambino”, aveva raccontato la star James Van Der Beek. “La piccola anima che ci aspettavamo di accogliere nella nostra famiglia ha preso una scorciatoia per tutto ciò che c’è oltre”.

Un aborto spontaneo che ha segnato per sempre le loro vite e, purtroppo, non era la prima volta che succedeva. Era successo l’anno precedente e altre tre volte.

“Capisco di essere molto fortunato ad aver avuto cinque figli. Ma cinque aborti spontanei… due dei quali sono state esperienze davvero dure”.

Nel 2020, Kimberly ha rischiato la vita ed ha avuto bisogno di trasfusioni di sangue.

Moglie e marito, dopo le terribili esperienze, hanno deciso di trasferirsi a Los Angeles, per ricominciare. Ed è stato proprio allora che sono stati benedetti con l’ultimo miracolo della vita. Hanno scoperto di aspettare un altro figlio, il sesto.

Tuttavia, hanno tenuto la gravidanza nascosta fino al giorno della nascita, quando l’hanno poi comunicato sui social, pubblicando una bellissima foto del neonato.

Avevano paura potesse accadere di nuovo, è stato un modo per proteggere quel bambino e vivere tutto nella più totale intimità.

Recentemente, l’attore James Van Der Beek ha pubblicato una foto sui social e ha commosso il mondo intero:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da James Van Der Beek (@vanderjames)