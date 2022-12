Quella di oggi è la storia di un senzatetto di nome Paul, che merita di essere letta e conosciuta in tutto il mondo. Ci troviamo spesso a leggere di delitti, furti, spiacevoli vicende che segnano la cronaca dei tanti paesi. Ma questa storia, vi rimarrà nel cuore e non solo vi farà sorridere, ma vi farà ancora credere e sperare nell’umanità.

Tutto ha avuto inizio con una ragazza di nome Daisy Owen, una ventenne che era uscita per una serata insieme alle sue amiche. Distrattamente, la giovane ha perso la sua borsa, che conteneva i soldi, le chiavi della sua abitazione, le carte di credito e anche il suo nuovissimo iphone.

Era disperata, ha sporto denuncia alle forze dell’ordine, ma era ben consapevole che chiunque l’avesse trovata, non avrebbe minimamente pensato di restituire il “tesoro” che conteneva.

A trovarla, fuori al locale, è stato proprio Paul, un senzatetto del posto che riusciva a malapena a tirare avanti. Alla vista di quella borsa, l’uomo ha subito sbirciato all’interno, sperando di trovare indizi sul proprietario. Grazie ai documenti, ha scoperto che apparteneva a Daisy e si è ripromesso di restituirla.

Ha trascorso le successive ore a camminare per la città, chiedendo ad ogni passante se conosceva una certa Daisy Owen.

Non ha mai rivelato di avere la sua borsa, sia per la paura che qualcuno potesse rivendicarla mentendo, sia per paura di essere considerato un ladro. Sapeva di essere un senzatetto non ben presentabile e che solitamente non appare di buon occhio davanti a qualsiasi “normale” persona.

Alla fine, non riuscendo nel suo intendo, ha deciso di leggere l’indirizzo sui documenti e di recarsi a casa sua. Durante la ricerca della casa, Paul ha incontrato un’amica di Daisy, che è stata ben felice di chiamarla e spiegarle cosa era accaduto.

La ragazza non riusciva a credere a quelle parole. Un senzatetto che non si era impossessato dei suoi soldi e del suo telefono, nonostante non avesse nemmeno un po’ di cibo per sopravvivere. Così è subito corsa a conoscere Paul e ancora oggi non smette di ringraziarlo.

Non solo, la ventenne ha organizzato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe ed è riuscita a raccogliere $ 5.000. Un aiuto prezioso per quel senzatetto!