Questa è una storia bellissima che è diventata virale sui social network. Una vedova che vive nel Massachusetts, ha ricevuto una lettera scritta dal suo defunto marito 76 anni fa, indirizzata alla madre e mai arrivata.

Mentre si trovava di stanza in Germania, lontano da casa, durante la Seconda Guerra Mondiale, l’uomo aveva scritto quella lettera a sua madre. All’epoca aveva 22 anni.

Tuttavia, la signora non l’aveva mai ricevuta poiché si era persa all’interno del servizio postale degli Stati Uniti.

Lo scorso anno, qualcuno l’ha scoperta all’interno di un ufficio postale di Pittsburgh. I dipendenti di quella struttura sono rimasti increduli, dopo aver trovato una lettera di 76 anni fa, datata 6 dicembre 1945 e hanno deciso che avrebbero fatto di tutto per farla giungere a destinazione.

Cara mamma. Ho ricevuto un’altra tua lettera oggi e sono stato felice di sapere che va tutto bene. Quanto a me, sto bene e me la cavo bene. Ma per quanto riguarda il cibo, la maggior parte delle volte è piuttosto scadente.