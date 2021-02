Vi ricordate di Laura Perez? Pesava ben 270 kg quando si è recata dal Dottor Nowzaradan. Che fine ha fatto e come è diventata oggi?

In molti ricordano Laura Perez, una delle protagoniste del programma Vite al Limite. Quando si presentò dal Dottor Nowzaradan, pesava ben 270 kg. La maggior parte dei pazienti con problemi di obesità, ha dietro le spalle un passato difficile o un trauma che li ha portati a colmare il vuoto o a soffocare il dolore con il cibo.

Grazie al programma, in Italia in onda su Real Time, molti di questi pazienti riescono ad intraprendere un cammino che cambia la loro vita. In altri cani, invece, il Dottor Nowzaradan non riesce nel suo obiettivo.

Laura Perez appartiene alla prima categoria. Nonostante non sia stato facile e quel cammino sia stato lungo e pieno di ostacoli, oggi è una persona diversa. Ha perso ben 200 kg, fino a raggiungere un peso di 70 kg.

Come primo obiettivo, la paziente ha raggiunto 162 kg, poi è riuscita a scendere fino a 108 ed infine, è arrivata a pesare 200 kg in meno e oggi si guarda allo specchio con orgoglio.

Si è anche sottoposta ad un intervento chirurgico per la rimozione della pelle in eccesso, dovuta al dimagrimento. Come richiesto dal percorso, Laura ha imparato ad avere un rapporto sano con il cibo e a seguire una dieta costante. Dieta accompagnata da una regolare attività fisica.

Come sta oggi Laura Perez

Laura Perez oggi vive in Texas ed ha 41 anni. Ha trovato l’amore in un ragazzo più giovane e una nuova vita, dove il suo passato è ormai un lontano ricordo.

Durante Vite al Limite, Laura Perez aveva raccontato che i suoi problemi con il cibo, erano legati ad un passato doloroso. Aveva subito molestie da piccola e crescendo, aveva avuto problemi con il diabete.

Oggi è una donna diversa, rinata. Una donna che riesce a muoversi e a godersi la vita. Continua ad essere molto seguita sui social, dove pubblica costantemente selfie che la mostrano solare e dimagrita!