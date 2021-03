Vi ricordate di Maja di Vite al Limite? Pesava ben 312 kg. Ecco com’è diventata oggi

Tutti ricordano Maja, la paziente del Dottor Nowzaradan, che decise di partecipare al programma Vite al Limite, nel 2019, con un peso di 312 kg. Ma che fine ha fatto? È riuscita a dimagrire e a portare a termine il suo percorso? Andiamo a vedere cosa abbiamo scoperto su di lei.

Non riusciva nemmeno più a camminare da sola e la sua salute era in grave pericolo, così Maja decide di affidarsi alle cure del noto dottore degli schermi televisivi.

I suoi problemi con il cibo iniziano durante l’infanzia, quando la famiglia decide di trasferirsi in America, dalla Serbia, in cerca di fortuna. Le cose però non vanno come sperato e suo padre decide di abbandonare il tetto familiare. Così Maja si ritrova a dover fare i conti con la depressione e soffocare quel voto incolmabile, con il cibo.

Arrivata a pesare 312 kg, la donna si rende conto di non essere più in grado di guardarsi allo specchio e di affrontare la vita quotidiana da sola. Una volta affidatasi alle cure del programma, dimostra una grande forza di volontà. Dopo 8 mesi, decide però di abbandonare tutto.

Maja prende tale decisione, perché convinta di poter continuare da sola. Senza più dover mostrare la sua vita alle telecamere e senza più doversi affidare alle cure del Dottor Nowzaradan.

La trasformazione di Maja di Vite al Limite

Oggi ha deciso di rendere privati i suoi account social, ma sappiamo che ha perso molti chili e che finalmente ha ripreso in mano la sua vita. Nelle poche foto che sono diffuse sul web, Maja appare decisamente in forma e sorridente!

Insomma, nonostante i dolori della sua vita, questa donna ha trovato una ragione per andare avanti e per lottare, mettendo al primo posto la sua salute. Un altro esempio di Vite al Limite, simbolo di speranza per tutti coloro che si trovano in una situazione simile alla sua!