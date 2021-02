Vite al limite: vi ricordate Sarah Neeley? Prima del programma pesava quasi 300 kg. Ecco oggi la sua incredibile trasformazione

Vi ricordate di Sarah Neeley? Una delle partecipanti al programma Vite al Limite, che si presentò davanti al dottor Nowzaradan con un peso di quasi 300 kg. Davanti a se aveva un lungo e difficile percorso. Oggi che fine ha fatto Sarah? È riuscita a raggiungere il suo obiettivo?

Per più di 12 mesi, si è allontanata dalla sua vita, per partecipare al programma tv. Ha lasciato la sua città e la sua famiglia e ha deciso di lottare, dopo 35 anni di sofferenza causata dalla sua obesità.

Durante la puntata di Vite al Limite, Sarah Neeley ha raccontato che questo problema l’ha tormentata sin da quando era solo una bambina. All’età di 8 anni, pesava già 100 kg. Durante la crescita, i suoi genitori hanno divorziato e suo padre è diventato un alcolista ed ha iniziato ad aggredire fisicamente sua madre. Tutti fattori che l’hanno portata a continuare a soffocare il dolore con il cibo spazzatura.

A 24 anni, ha avuto un aborto ed è entrata in depressione. Tutto questo, l’ha portata ad un peso di quasi 300 kg e alla decisione di chiedere aiuto al dottor Nowzaradan.

Quello di Sarah non è stato di certo un percorso facile, ma oggi questa donna ha raggiunto il suo obiettivo e vive una vita completamente diversa.

Com’è diventata oggi Sarah Neeley

Oggi Sarah ha trovato l’amore e la vita le ha regalato un figlio. Ha imparato ad avere un rapporto sano con il cibo ed ha completamente eliminato l’alcol dalla sua vita. Non ne ha più bisogno, perché oggi ha tanti motivi per sorridere e quando si guarda allo specchio, è orgogliosa di se stessa.

Sui suoi profili social, Sarah Neeley è fiera di mostrare la sua trasformazione e come adesso, finalmente, il rapporto con il cibo non le sfugga più di mano. Ha intenzione di continuare il suo percorso e perdere ancora peso, per se stessa e per la sua famiglia.

Sarah Neeley è stata protagonista della tredicesima puntata della sesta stagione del programma tv Vite al Limite, in Italia trasmesso sul canale Real Time.