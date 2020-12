Il primo Natale del bambino dovrà essere speciale. Anche se lui è molto piccolo, è importante rendere memorabile questo momento.

Un cosa che devi fare assolutamente è riprendere tuo figlio durante il giorno di Natale, ma anche durante la vigilia e nei momenti successivi con foto e video da conservare.

Fai un servizio fotografico natalizio di famiglia

Il primo Natale del bambino è il momento perfetto per iniziare la tradizione natalizia di scattare un ritratto di famiglia annuale.

Potete fare un servizio professionale oppure anche farvi aiutare da un’amica brava a scattare fotografie d’insieme.

Questi ricordi li apprezzerai per sempre, non solo tu, ma anche tuo figlio che potrà rivedersi quando sarà più grande.

Con queste foto, se vi organizzate per tempo, potete anche creare dei bellissimi biglietti di Natale, da condividere anche virtualmente su whatsapp.

La luce naturale negli ambienti esterni crea bellissime foto, ma se ti senti più a tuo agio a casa, il tuo albero di Natale sarà lo sfondo perfetto per le tue foto insieme al bambino.

Vesti il bambino a tema

Divertiti a sistemare il tuo bambino con una varietà di abiti festivi, dalle tutine rosse e verdi, ai vestiti più formali per bambini.

Vesti il bambino in giacca e cravatta oppure mettigli dei cappelli invernali buffi, per esempio con le corna di renna.

Altrimenti, se ti piace l’idea, vesti il ​​tuo bambino da Babbo Natale, da piccolo elfo o persino da una renna.

Con questi abitini potete scattare delle foto ricordo bellissime, da vedere e rivedere ogni anno.

Non solo i bambini, ma anche tu e il tuo compagno indossa maglioni natalizi, vestitevi dai personaggi tipici del Natale e divertitevi così tutti insieme.

Crea biglietti di auguri unici

Se quest’anno è il primo Natale del bambino, allora rendetelo memorabile anche con i biglietti di auguri personalizzati.

Cogli l’occasione per mostrare una o alcune delle tante foto che hai scattato del primo anno di vita del tuo bambino con amici e parenti.

Sfodera la tua creatività e crea cartoline di Natale virtuali del bambino, appositamente per celebrare questa importante occasione, da condividere sui social o via messaggio.

Incontra Babbo Natale per la prima volta

Questo momento iconico è da non perdere ed è un modo semplice per festeggiare insieme al bambino.

Anche se quest’ultimo è neonato e non si ricorderà o non saprà chi è Babbo Natale, i ricordi di questo momento speciale saranno fantastici da guardare quando sarà più grande.

Scatta una bella foto di tuo figlio vicino a Babbo Natale, in occasione delle feste natalizie che si organizzano all’aperto durante le festività o nei mercatini di Natale.

Altrimenti, il papà può travestirsi da Babbo Natale in casa, portare di nascosto i doni e soffermarsi con il bambino per una bella foto insieme.

Appendi la prima calza di Natale del bambino

Una speciale calza natalizia personalizzata – per esempio col suo nome – starà benissimo attaccata alla finestra e durerà tutta la vita.

Non devi riempirla per forza, il tuo bambino magari è ancora allattato al seno, ma ciò che importa è il segno e vale la pena appendere comunque la decorazione.

Metti il primo pigiama natalizio al bebè

Per il primo Natale del bambino non può mancare un pigiama natalizio da indossare alla vigilia di Natale.

Si tratta di una tradizione che i bambini apprezzeranno negli anni a venire.

Se il piccolo ha un fratello, abbinare i pigiami dei bambini e scattate delle belle fotografie mentre sono insieme durante lo scarto dei regali.

Decora l’albero con un ornamento natalizio personalizzato

Un’altra idea per il primo Natale del bambino è personalizzare uno o più ornamenti dell’albero di Natale.

Questo decoro speciale, una pallina di carta colorata o un pupazzo disegnato dal bambino, può essere appeso anno dopo anno.

Sarà un ottimo ricordo man mano che diventano grandi e riempiranno il vostro albero di Natale con ricordi unici e speciali.

Porta il bambino a vedere uno spettacolo di luci natalizie

Una semplice passeggiata in centro città per andare a vedere le luci di Natale è un modo spettacolare per celebrare le festività natalizie, in particolare il primo Natale del bambino.

Il tuo bambino osserverà la festa e rimarrà incantato dalle lucine sparse qua e là e non mancherà, ovviamente, lo scatto o un video ricordo.

Prepara una cena di Natale speciale

Il pranzo di Natale in famiglia è sempre un momento speciale, ma la cena di Natale in famiglia è una tradizione senza tempo

Quest’anno, con il nuovo arrivato a tavola, dovrai pensare solo un po’di più al menu, dunque anche alle pappe del piccolino.

Se tuo figlio mangia già come voi,pensa a come trasformare i cibi tradizionali delle festività natalizie in versione adatta ai bambini, in modo da coinvolgere tutti senza problemi.

Lavoretti per il primo Natale

Se tuo figlio va al nido, puoi creare con lui tanti lavoretti natalizi che si ispirano al fatto che questo è il primo Natale del bambino.

Potete, dunque, creare – anche insieme ai fratelli più grandi – delle decorazioni casalinghe con le foto dei bambini da appendere all’albero di Natale.

Bellissima idea è anche provare a fare un calco della manina o del piedino del bambino sul das o altra pasta modellabile.

Dopodiché, taglia il calco, metti un fiocchetto e appendi il decoro speciale all’albero.

Una foto ricordo del Natale da conservare

Un bambino piccolo di due anni può avere una sua memoria del Natale, dunque puoi aiutare il piccolo a ricordare permettendogli di fotografare l’albero o il presepe.

Se il piccolo ha partecipato durante l’allestimento, potrà stampare questo momento per sempre, mantenendolo vivo negli anni.

Questi ricordi, aiutano a rievocare l’atmosfera e la festa natalizia ogni anno e ad avere un ricordo personale del suo primo vero Natale, felice e sereno.

Rilassatevi tutti insieme

Infine, per il primo Natale del bambino la cosa importante da fare è rilassarvi in famiglia, allontanando lavoro e pensieri, per vivere con gioia le festività.

Trascorri le giornate con i tuoi bambini, gioca insieme al piccolo, stai vicino a lui il più possibile.

I bambini hanno bisogno prima di tutto dei loro genitori e per trascorrere un Natale felice, la chiave è stare insieme.