Se il bambino si toglie la coperta mentre dorme, cosa fare? Il bambino è solito togliersi di continuo coperta e lenzuolo mentre dorme? Ecco cosa possiamo fare per non fargli prendere freddo

Come fare se il bambino ogni notte si scopre togliendosi copertina e lenzuolino? Cosa fare per evitare di fargli prendere freddo? È una delle maggiori preoccupazioni dei genitori, perché si ha sempre paura che possano patire il freddo mentre stanno facendo il riposino notturno. Cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo sapere?

Di solito quando di notte notiamo che i nostri piccoli si sono scoperti, la prima cosa che facciamo è alzarci per andare a rimettere loro tutto quanto, rimboccando per bene le coperte e piegandole con cura per poterle sistemare in maniera tale che non si spostino più. Ma questa soluzione potrebbe durare davvero poco, perché se i bambini si agitano nel sonno potrebbero scoprirsi poco dopo e tutto il nostro lavoro sarebbe risultato vano.

Se abbiamo paura che possa avere freddo senza la copertina e senza il lenzuolino, possiamo mettere un pigiamino un po’ più pesante, magari una tutina, così rimane bello al coperto. E magari anche una canottiera. Così magari il piccolo si sente anche più libero di muoversi durante il sonno.

Esistono anche dei ferma coperte che possono essere utilizzati per tenere non solo coperte e lenzuola uniti, ma anche per evitare che il bambino durante il sonno si possa scoprire. Potete provare a usarli per tenerli belli al calduccio…

Un’alternativa molto gettonata è il sacco nanna, che fa la gioia di tutte le mamme e di tutti i papà perché consente ai bambini di stare al caldo, mentre i neonati possono muoversi nel lettino. Sono facili da usare, perché sono dei veri e propri sacchi a pelo in versione enfant.

Ovviamente non dobbiamo mai coprire troppo i bambini. Pensiamo sempre che non sappiano autoregolarsi, quando invece lo sanno più che bene.

Un altro consiglio è quello di non tenere la temperatura in cameretta troppo alta: massimo 20 gradi in inverno!