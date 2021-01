Belen Rodriguez si fa un regalo, una borsa ma sapete quanto costa? Il prezzo è da capogiro

Con la sua spiccata sensualità, Belen Rodriguez delizia sempre. Lo stile della showgirl argentina fa scuola: con un solo scatto postato sui suoi profili social lancia mode e tendenze. Al momento la sudamericana spazia tra completi bon-ton dal taglio maschile, mini abiti super aderenti e pantaloni ispirati agli Anni Novanta. Tanto è bella da potersi permettete del resto, qualunque cosa, ma, come ogni star del suo calibro, anche lei adora il lusso.

Belen Rodriguez: l’ultima borsa acquistata

Nonostante i look low-cost decisamente trendy siano apprezzati dai followers, la donna nutre una passione smodata per gli accessori griffati. In primis si parla, naturalmente, di borse, riguardo alle quali l’ultimo acquisto concluso ha davvero spopolato in rete. Si tratta, infatti, di una Birkin bag di Hermès in pelle di coccodrillo davvero costosa. L’aggiunta alla sua già nutrita collezione ha attirato i complimenti degli ammiratori, ma, al tempo stesso, sollevato qualche polemica.

Pelle di coccodrillo marino

La stessa Belen Rodriguez ha quindi condiviso su Instagram l’articolo appena comprato, mostrando alla platea di seguaci la borsa da 35 cm in pelle marrone di coccodrillo marino con inserti in palladio.

Inoltre, l’accessorio presenta un doppio manico, un piccolo campanello, lucchetto, chiave e chiusura con patta.

Pezzo in edizione limitata

Il fattore in grado di scuotere gli animi è stato, però, soprattutto il prezzo, che ha scatenato la maggior curiosità nei follower della sorella di Cecilia e Jeremias Rodriguez. Difatti, appartenendo il pezzo a una collezione in edizione limitata sul web è possibile trovarlo unicamente usato.

Belen Rodriguez non si fa problemi di soldi

Consultando vari portali si riesce a reperire un modello in buono stato venduto a poco meno di 30 mila euro. Insomma, cifre davvero care, che la popolare conduttrice di Tu Si Que Vales si è sentita di scucire senza troppi pensieri.