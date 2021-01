Basta seguire alcuni semplici consigli su come indossare il cardigan, per creare look adeguati al nostro corpo ed essere chic e trendy, in qualsiasi occasione.

Che sia lungo, corto, in maglia grossa oppure sottile, il cardigan è molto versatile e si abbina davvero con tutto.,

Come indossare il cardigan lungo

Perfetto per le mezze stagioni, il cardigan lungo è il giusto mix tra un capo comodo e chic.

Indossato con i jeans e una maglietta a maniche lunghe di cotone – semplicissima – questo modello lega perfettamente insieme tutto l’outfit.

Sceglilo di una trama più spessa, per dare spessore al look e aggiungi una borsetta a tracolla di pelle e un paio di scarpe con la suola alta.

Puoi optare anche per una gonna corta oppure un abito al ginocchio, da abbinare con il cardigan lungo.

Scegli un vestito rosa, con un cardigan spigato bianco e nero e una it bag da mettere a tracolla.

In generale, abbina una combinazione di colori monocromatici oppure punta su un top dal colore eccentrico per aggiungere un tocco glam al look.

Anche un top corto sotto al cardigan lungo è un ottimo abbinamento da fare, insieme a un pantalone a vita alta.

L’importante è saper giocare con le proporzioni, bilanciando lungo e corto in modo da non appiattire la vostra figura, rendendola bassa o goffa.

Cardigan con collo a scialle

Dai un tocco unico al tuo outfit con un cardigan con collo morbido, fatto come uno scialle. Il drappeggio ravviva con semplicità un outfit casual, ma senza sembrare troppo vistoso.

Come indossare il cardigan? Il segreto è puntare tra la semplicità e il dettaglio.

Metti sotto al capospalla una paio di pantaloni di pelle e un dolcevita nero.

Il cardigan con il collo a scialle è perfetto anche con un paio di mum jeans strappati e una maglietta di cotone tinta unita.

Completa il look con un paio di stivaletti con tacco largo di camoscio.

Questo modello è perfetto anche per creare outfit business casual.

Indossa il cardigan con un paio di pantaloni neri e una camicia, oppure sostituisci i pantaloni eleganti con i jeans.

Puoi anche provare una lunga gonna a pieghe e stringere la vita con una cintura sottile, che stringe anche il cardigan.

Cardigan con i bottoni

Come indossare il cardigan abbottonato, invece?

Sia che tu scelga di creare un look tradizionale o che tu dia una svolta moderna al tuo stile, questo è un capo di abbigliamento senza tempo.

Per un outfit fresco, sovrapponi un cardigan di lana corto e dal taglio quadrato su una camicia a righe o colorata.

Abbina, altrimenti un cardigan con bottoni grossi a un dolcevita e una gonna lunga, con stampa animalier oppure in maglia.

Sperimenta questo capo con diversi motivi e colori, come il leopardato, il blu, le righe.

Quando si tratta di cardigan, non esistono sono regole, se non l’idea del tuo stile.

Il cardigan con i bottoni, poi, è perfetto per ottenere un look semi formale. Scegli una gonna a tubino e un top slim, ai quali aggiungere una giacca corta e il gioco è fatto.

Altrimenti, opta per un paio di pantaloni palazzo a vita alta in un colore come sabbia o crema e abbinalo a un bel cardigan corto e con bottoni preziosi.

Cardigan in maglia grossa

Il cardigan a maglia grossa è il capo invernale che ognuna di noi dovrebbe avere nell’armadio.

Che sia lungo o corto, questo capospalla è un ottimo tocco finale per un vestito semplice.

Il cardigan spesso, fatto con la maglia di lana intrecciata è bellissimo da indossare come un abito.

Metti il capospalla su un paio di leggings neri e un dolcevita oppure una maglia a maniche lunghe.

Stringi il cardigan in vita con una bella cintura spessa, aggiungi un paio di orecchini grandi e il tuo look è fatto.

Quando indossi un cardigan morbido, assicurati che la tua silhouette sottostante sia aderente, altrimenti sembrerai più grossa di quanto sei.

Un vestito aderente, per esempio, sotto a un cardigan spesso funziona benissimo.

Cardigan a maniche corte

Come indossare il cardigan a maniche corte anche in inverno? Puoi trasformare questo capo estivo in un perfetto dettaglio da aggiungere al tuo look.

Puoi, ad esempio, indossare un paio di jeans cropped con un maglioncino di lana sottile, che puoi rifinire con un cardigan a maniche corte.

Quest’ultimo sta bene sia su un vestito di velluto che su una gonna a trapezio.

Cardigan cropped

Il cardigan cropped è fantastico su qualsiasi abito, poiché aggiunge movimento e dettaglio.

Puoi creare il tuo outfit con un paio di jeans a gamba dritta e scarpe da ginnastica, da rifinire con un cardigan grigio chiaro, con monobottone centrale.

In alternativa, puoi usare il cardigan corto come un coprispalle, su una gonna a tubino o pantaloni palazzo a vita alta.

Indossare un cardigan: regole di stile

Il cardigan dovrebbe essere prima di tutto comodo indosso, però è importante scegliere la taglia giusta.

Tutti i modelli si adattano a qualsiasi forma del corpo – oversize, aderente, corto, sottile – ma la cosa importante è mantenere le spalle su misura.

La vestibilità non deve essere troppo stretta, ma neanche troppo larga.

In questo modo, eviterai di sembrare goffa – con un cardigan eccessivo – oppure disarmonica – con un cardigan troppo succinto.

Come indossare il cardigan con un bottone centrale?

Quando il capospalla si abbottona solo al centro, opta per una taglia che non si deformi sul petto, dunque che non si allarghi.

Le lunghezze: come gestirle

Quando indossi il cardigan, per ottenere un outfit stiloso devi giocare con lunghezze contrastanti.

Una gonna corta è fantastica con un cardigan lungo, mentre un cardigan corto è perfetto se infilato sotto a un paio di pantaloni a vita alta.

Devi tuttavia scoprire quale lunghezza del cardigan si adatta meglio al tuo tipo di corpo.

Per scoprirlo, puoi provare a scattarti dei selfie con indosso diversi tipi di cardigan e poi confronta.

Come indossare il cardigan a seconda delle stagioni? Devi sapere che il cardigan è un capo evergreen, che puoi indossare sempre durante l’anno.