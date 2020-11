La bella Kate Middleton è riuscita a diventare la moglie del principe William, duca di Cambridge.

Quanta invidia! O forse no, perché per vivere alla corte della Regina Elisabetta II non è concesso proprio tutto, anzi.

Le ferree regole di protocollo: ecco una delle cose probabilmente più difficili da affrontare per chi entra in contatto con la famiglia reale inglese non facendone parte per nascita.

Video credit @offside

No al bikini due pezzi

Purtroppo oggi Kate Middleton non può più permettersi di indossare un bikini come prima di diventare moglie del principe William.

Non perché abbia perso la forma fisica, ma in quanto Duchessa di Cambridge e futura Regina d’Inghilterra, deve seguire un preciso dress code che non prevede certi capi d’abbigliamento succinti, almeno in luoghi pubblici e facilmente raggiungibili da obiettivi e telecamere.

Kate probabilmente seguirà l’esempio della compianta suocera, Lady Diana, che prediligeva i costumi interi. E quando sceglieva, raramente, il due pezzi era pur sempre castigato.

Non troppo scoperto, grazie!

Bikini a parte, il protocollo mette al bando anche altri look. La Middleton, come tutte le donne della Famiglia Reale, Meghan compresa, non può indossare nessun capo di abbigliamento sconveniente, ossia che mostri più di quanto occorre. Spalle, pancia, ginocchia devono essere sempre coperte. Rarissime le occasioni in cui è possibile osare.

Dunque, niente canotte succinte, shorts e minigonne o pantaloni a vita troppo bassa col rischio di scoprire il lato B. L’outfit non deve mai essere trasandato, nemmeno in privato.

Kate Middleton ha trovato il giusto compromesso, sfoggiando capi semplici e spesso low cost con un’attenzione particolare ai dettagli che fanno la differenza.

Il suo vestito di Zara che ha indossato al Polo Club è stato un successo. A dimostrazione che si può essere raffinati, senza sborsare un capitale.

Una lezione importante per la Markle che pare abbia speso un milione di dollari in pochi mesi per trasformarsi nella Duchessa del Sussex.