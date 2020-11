Kate Middleton, lo Duchessa di Cambridge punta su tailleur, pantaloni e abiti rigorosi. Ecco come copiare i suoi outfit.

Quando arriva l’autunno Kate Middleton non vuole rinunciare ai suoi outfit perfetti.

Tagli eleganti, lunghezze midi, linee pulite e rimandi al passato. Il tutto corredato da cappellini bon ton, tiare e gioielli preziosi. Gli ingredienti della moda ‘Royal’ non sono difficili da decifrare, guardando la Duchessa di Cambridge.

Per questo, all’abbassamento delle temperature risponde con dei trucchi di stile: punta su tessuti e materiali più pesanti e completa i look con blazer e light coat. Ecco i suoi capi autunnali preferiti e come indossarli.

Video credit @vagueentertainement

I blazer

Un alternativa al capo preferito di Kate Middleton, il cappotto, è il blazer. Perfetto per le mezze stagioni e per essere sempre perfetta e super cool.

La duchessa sfoggia i blazer insieme a pantaloni e pump. Il bordeaux è la tonalità autunnale per eccellenza e Kate lo sa bene: in questo look ha optato per un blazer e gonna a balze abbinati di Paule Ka a novembre.

Durante una visita a sorpresa all’UCL Developmental Neuroscience Lab , la Middleton ha unito la sua coordinazione con i tacchi in pelle scamosciata di Tod’s e un dolcevita.

Gli abiti in tweed

Se gli chemisier rappresentano il capo perfetto per passare dall’estate all’autunno, gli abiti di tweed sono l’alternativa super elegante quando le temperature si abbassano ancora.

I modelli scelti da Kate Middleton superano tutti il ginocchio e sono arricchiti da dettagli preziosi, come bottoni gioiello o spille.

I tailleur

È l’outfit da ufficio per eccellenza, e si sposa particolarmente bene con il clima dell’autunno e con il ritorno al lavoro. La duchessa di Cambridge li preferisce in tweed, con giacche avvitate e gonne morbide che non superano il ginocchio.

I pantaloni

Nonostante gli abiti bon ton siano la sua prima scelta, Kate opta spesso anche per i pantaloni. I modelli? Denim super stretch, ampi o svasati. Lunghi o cropped.

Le scarpe

Le pump restano le preferite della duchessa. In autunno Kate sceglie i modelli in suede da alternare ad ankle boots nel caso di outfit più casual.

Foto: katemiddletonsofficial