Lo stile di Kate Middleton è emulato da ogni donna oltremanica. E non solo. L’oggetto della venerazione è il guardaroba della duchessa di Cambridge.

Si chiamano #repliKate le seguaci della Middleton: un manipolo di fan agguerrite che a ogni uscita reale si affretta a procacciarsi lo stesso outfit nella versione originale o low cost, a seconda della disponibilità sul conto corrente.

Danielle Magness-Wellman, medico di Mankato, Minnesota, 41 anni, un figlio di quattro e una passione per Kate Middleton che la spinge da otto anni a copiare ogni capo di abbigliamento della duchessa di Cambridge.

Un hobby (costoso) di cui ci parla nel nuovo episodio di God Save The Queen, il podcast gratuito dedicato ai Windsor, online ogni lunedì:

katesreplikates, il profilo Instagram in cui Danielle pubblica i suoi look da duchessa di Cambridge, è tra i più seguiti del genere.

L’americana racconta:

Il budget mensile di Danielle è di mille dollari al mese:

Investire in abiti, questo è il mio hobby. Non so esattamente quanti abiti ispirati a Kate ho nel mio guardaroba, forse 200.

Ma segue anche una regola precisa:

Quando il capo di abbigliamento supera una certa cifra – 500 dollari – non lo acquisto direttamente ma mi rivolgo a una sarta e le chiedo di realizzarne una copia in base alle mie misure.

View this post on Instagram

Danielle inoltre racconta:

Il primo capo acquistato per la mia collezione? È stato l’abito blu indossato da Kate per l’annuncio ufficiale del suo fidanzamento. Quella tonalità blu era davvero bella. Nel vederlo mi dissi subito: “Wow, il suo stile mi piace!”. Non fui, però, in grado di acquistarlo immediatamente perché fece sold out in pochi minuti. Sono riuscita ad acquistarlo solo un anno dopo.