Kate Middleton e il Principe William rappresentano la nuova speranza della Monarchia inglese. Ma che fine farà il Principe Carlo? E dove finirà sua moglie Camilla? Complice il periodo di isolamento causato dalla pandemia in Inghilterra, Carlo e Camilla, così come la Regina Elisabetta e il marito Filippo, sono stati costretti a ritirarsi temporaneamente dalla vita pubblica. Solo da pochissimi mesi i membri anziani della Famiglia Reale hanno ricominciato a prendere parte a eventi e incontri.

Durante il periodo del lockdown a tenere banco sono stati essenzialmente William e Kate, che sia su Zoom che attraverso i pochi incontri dal vivo organizzati nei mesi successivi alla riapertura hanno mostrato il loro vero volto, quello di una giovane coppia sorridente, sempre pronta a sostenere i valori della Monarchia.

E il lavoro di Kate Middleton e William è davvero servito a qualcosa, almeno stando ai risultati emersi da un sondaggio condotto a Ottobre 2020 su YouGov.

Video Credit TheTalko

Condotto su un campione di 1.206 persone, intervistate tra luglio e ottobre, il sondaggio ha infatti rivelato che il Duca di Cambridge è il secondo membro più popolare della Famiglia Reale. Naturalmente la Regina domina incontrastata la classifica. Al terzo posto troviamo però proprio lei, Kate Middleton. E torniamo dunque a chiederci: che fine hanno fatto Carlo e Camilla? Come rivela il sito Express, il Principe si trova alla sesta posizione della classifica dei Reali più amati del momento, mentre Camilla a quanto pare non rientra neanche nella Top Ten!

Kate Middleton e William hanno conquistato il pubblico, che ne sarà di Carlo?

Ebbene, il Principe Carlo deve ancora riuscire a dissipare i dubbi in merito al suo potenziale ruolo di Sovrano d’Inghilterra. L’esperto Robert Lacey ha infatti spiegato che il Duca e la Duchessa di Cambridge hanno già superato in popolarità (come futuri sovrani) Carlo e Camilla.

William è la speranza d’oro della Monarchia. Non siamo abbastanza sicuri di cosa fare di un futuro Re Carlo III o di una Regina Camilla. Sappiamo di amare l’idea di un futuro “Principe William e Kate”. Una coppia meravigliosa,

ha spiegato Lacey, aggiungendo che negli ultimi mesi Kate è apparsa anche molto più sicura di sé durante gli eventi pubblici, soprattutto se si pensa al suo timido approccio dei primi anni della sua carriera Reale.

Foto da Entertainmentdaily.com