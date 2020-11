Kate Middleton incanta con il nuovo cappotto rosso doppiopetto, lungo fino alle caviglie, firmato Alexander McQueen. Il rosso è il nuovo nero, anzi il nuovo blu per le reali.

Uno statement red coat. Ma è tutto il look a colpire. A cominciare dalla handbag color caviale Grace Han da 1595 sterline e le pump nere Gianvito Rossi.

Tutti gli esperti di stile hanno paragonato il suo cappotto rosso a quello indossato da Lady Diana a Birmingham nel 1984 e firmato Catherine Walker tra i designer preferiti della principessa del Galles.

Video credit @tvnews24

O a Zurigo nel 1994. Elegante, raffinato e con i bottoni neri. Molto british, molto Kate Middleton. Che, soprattutto d’inverno, si affida a questo colore. Assolutamente di stagione.

E quale migliore foto di Kate Middleton cappotto rosso lungo e sorriso gioioso tra una mascherina floreale per festeggiare l’apertura della mostra Hold Still con gli scatti migliori inviati dai britannici per raccontare il proprio lockdown.

La passione per la fotografia sempre manifestata dalla duchessa di Cambridge nei ritratti ufficiali dei figli è diventata globale, e come per ogni evento pubblico la duchessa di Cambridge sceglie di auto rappresentare l’Inghilterra, indossando designer di conseguenza.

Così un cappotto doppiopetto rosso firmato Alexander McQueen, proporzioni minimali e lunghezza alle caviglie, diventa la dichiarazione couture-politica di Kate Middleton.

In piena pandemia la moglie del principe William aveva lanciato un progetto fotografico sul web, chiedendo ai followers di inviarle le foto che mostravano lo stallo culturale verificatosi durante il lockdown nel Regno Unito. Oggi continua a promuovere l’iniziativa in giro per Londra e non può fare a meno di curare nei minimi dettagli il look.

Foto: coutureandroyals