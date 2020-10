Kate Middleton, è famosa in tutto il mondo per la sua eleganza e per lo stile sempre impeccabile.

Per una futura regina è fondamentale indossare scarpe dotate di una certa classe. In questo caso è ovvio parlare di decolleté.

In passato l’abbiamo vista non disdegnare modelli creati da brand più comuni e alla portata di tutti, ma se dovessimo individuare un brand che le piace più di tutti, almeno in quanto a calzature, quello potrebbe essere Jimmy Choo.

Video credit @breakingnews

Si perché la bella Duchessa ha indossato più volte le creazioni firmate Jimmy Choo.

Uno dei modelli più amati sono le pump Georgia. In diverse occasioni Kate Middleton ha indossato queste bellissime scarpe in tinta blu navy, che si trovano in vendita negli store del brand o sul sito ufficiale.

E’ un modello realizzato in suede con tacchi a forma di colonna. E’ una linea alternativa e sempre elegante ai tacchi a spillo super skinny, che dona maggiore comodità al piede. La punta arrotondata si sposa in perfetta armonia con il tacco e l’aspetto complessivo è femminile ed elegante.

In molte occasioni, tra cui il battesimo del piccolo principe Louis e il matrimonio reale del principe Harry e Meghan, la duchessa di Cambridge ha scelto di indossare la Romy di Jimmy Choo: un décolleté classico in rosa cipria.

Look da principessa

La sera del 25 febbraio 2020, Kate Middleton ha fatto bingo indossando un dettaglio scintillante e per di più non nuovo per presenziare insieme al marito William a uno spettacolo del Noël Coward Theatre in Covent Garden, a Londra: un paio di pumps Jimmy Choo glitterate.

In linea con il protocollo di casa reale, la duchessa ha indossato un abito scuro, in tweed nero, con bottoni gioiello, formale sebbene non elegante, firmato Eponine.

Accessoriato con un paio di scarpe riservate alle occasioni speciali: il modello Jimmy Choo con tacco alto, Romy, da 550 euro, già indossate ai premi BAFTA e al gala di beneficenza della Settimana della consapevolezza della dipendenza del 2019. Nuova, invece, la pochette abbinata, sempre scintillante e sempre Jimmy Choo.

Foto: katemiddletonofficial1