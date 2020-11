Quanto spendono Kate Middleton e il Principe William per i loro figli? Lo sappiamo, fare i conti in tasca alle persone non è bello, ma non siete curiosi di sapere se e quanto sono costosi gli abitini indossati da Charlotte o le scarpette elegantemente sfoggiate da George? Ebbene, se anche voi volete togliervi questo dubbio, dovete sapere che la Duchessa e suo marito non sono poi così spendaccioni come potreste pensare!

Kate Middleton, amorevole mamma di tre bambini, ha speso sicuramente cifre piuttosto importanti per acquistare passeggini e carrozzine, ma per quanto riguarda gli abitini dei piccoli George, Charlotte e Louis dobbiamo ammettere che le cifre non sono poi così eccessive. Non se paragoniamo le spese di Kate a quelle di tanti genitori vip, che ai loro figli regalano oggetti che noi potremmo solo sognare di avere!

Ma tornando ai nostri genitori Royal, quale sarà la lista delle spese di mamma Kate? Scopriamolo subito!

Ecco cosa compra Kate Middleton per i suoi figli!

Video Credit ELLE

Il sito Express.co.uk rivela innanzitutto che Kate ha scelto una carrozzina Silver Cross (del costo di quasi 2000 euro) per i suoi piccoli, oltre a un passeggino Silver Cross Sleepover Elegance (costato circa 1000 euro).

I bambini però non vanno a spasso solo su carrozze e passeggini, ma anche sulle auto, quindi non può comprensibilmente mancare un adeguato seggiolino. Pare che George, Charlotte e Louis abbiano tutti apprezzato il seggiolino auto Britax Baby Safe, morbido e confortevole. Il costo? Poco più di 300 euro. Per nulla eccessivo, non vi pare?

E passiamo all’abbigliamento dei bambini! A quanto pare Rachel Riley sarebbe il marchio di abbigliamento per bambini più amato da Kate (gli abiti possono arrivare a costare fino a un centinaio di euro). Un altro marchio molto apprezzato dalla Duchessa di Cambridge è Amaia Kids (i vestiti costano fra i 90 e i 140 euro).

Pare infine che Kate ami far indossare ai suoi bambini degli abiti tradizionali britannici, soprattutto per le apparizioni pubbliche e per i servizi fotografici!

Insomma, lo avevamo detto che mamma Middleton non è affatto spendacciona, giusto?

Foto da Mother.ly