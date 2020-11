A distanza di 10 anni dall’annuncio del fidanzamento e dal successivo Royal Wedding, Kate Middleton e il Principe William possono affermare di aver realizzato uno dei loro sogni più importanti, ovvero quello di costruire una famiglia. Sembra ieri quando, come Lady Diana, anche Kate sfoggiava il “suo” anello di fidanzamento, uno splendido zaffiro da 12 carati circondato da diamanti che è ormai passato alla storia per la sua bellezza e per ciò che simboleggia.

Ma tornando ai sogni di Kate e William, come alcuni di voi ricorderanno, in occasione dell’annuncio delle sue nozze con la Middleton, il Principe William rilasciò alcune dichiarazioni personali a Tom Bradby di ITV. Durante l’intervista il fratello maggiore del Principe Harry affermò di voler creare una famiglia insieme alla sua futura sposa:

Ovviamente vogliamo una famiglia, quindi dovremo iniziare a pensarci,

aveva spiegato il Principe, che oggi è l’orgoglioso papà di tre bei bambini, il primogenito George, la secondogenita Charlotte e l’ultimo arrivato, il Principino Louis. Sono loro le future “leve” della Famiglia Reale d’Inghilterra, coloro che porteranno avanti i valori della Monarchia tanto cari al loro papà.

Video Credit Entertainment Tonight

Kate Middleton, il suo sogno nel cassetto si è avverato!

Come William, anche Kate amava l’idea di costruire una famiglia e di diventare madre. Dieci anni fa la ragazza aveva infatti spiegato che i suoi genitori Michael e Carole, così come la sorella Pippa e il fratello James, per lei erano di fondamentale importanza. Per questa ragione sperava di poter costruire una famiglia altrettanto felice insieme al suo William.

Beh, possiamo affermare senza indugi che oggi Kate Middleton può dirsi soddisfatta per essere riuscita a costruire una famiglia così bella. La donna ha raccontato di amare il tempo che trascorre insieme ai suoi figli, specialmente quando possono immergersi in mezzo alla natura.

Papà William ha anche spiegato di aver sempre desiderato che i suoi figli assaporassero la vita di campagna tanto quanto quella di città. Ecco perché, durante i periodi di vacanza, l’intera famiglia Cambridge (con tate e governanti a seguito) lasciano Londra per trasferirsi a Norfolk, dove li attendono la pace e la tranquillità della campagna.

Foto da The Celebrity Castle