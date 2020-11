Kate Middleton indossa sempre tacchi vertiginosi: ecco il trucco che la duchessa ha adottato per tenere fermi al loro posto i collant.

No, nessuno può oscurare Kate Middleton. Per un attimo, dopo l’arrivo di Meghan Markle si è pensato che la ex attrice di Suits potesse superare la duchessa di Cambridge ma così non è stato. Kate è sempre Kate. Amata, ammirata, speciale.

Avete fatto caso che la duchessa di Cambridge indossa quasi sempre i tacchi?

Video credit @starvlog

Kate li ha indossati persino a poche ore dal parto, quando è uscita dall’ospedale per mostrare al mondo i suoi bimbi. Beh, questa è la dura vita della duchessa che ha un’etichetta rigidissima da seguire.

Ma come diavolo fa? E soprattutto come diavolo fa a portare i tacchi con quella nonchalance? Mistero svelato. La Middleton ha escogitato uno stratagemma bomba per evitare, portando i tacchi, cadute e dolori.

Beh, intanto una buona notizia: il trucchetto di Kate è alla portata di tutte, pensate che costa solamente 6 euro.

Visto che molto spesso la duchessa di Cambridge deve rimanere per lunghi periodo in piedi o camminare su terreni sconnessi, rischiando di scivolare e cadere a terra è stata praticamente costretta a trovare una soluzione.

Per evitare che le sue scarpe scivolino, Kate indossa delle calze velate da 7 o 15 denari, solitamente color nude, come impone il protocollo reale.

Ma non è tutto: la duchessa di Cambridge sceglie sempre collant con la pianta del piede antiscivolo. La sua marca preferita è John Lewis, in vendita in Inghilterra e online a soli 6 euro al paio (si trovano color nude, nero e marrone):

Realizzati con un filato super leggero unico, questi collant sono quasi invisibili, offrendo un comfort completo con un tocco di colore naturale. Tutto il cotone per i nostri vestiti proviene da fonti sostenibili e lo sarà sempre.

Ma come è stato svelato il suo segreto? A scoprire il suo segreto sono stati alcuni fan della Royal Family che, durante una visita in Canada, hanno notato il dettaglio delle righe in silicone.

Non solo, come Meghan, anche Kate Middleton indossa sempre scarpe più grandi di un numero rispetto al suo. Il motivo? Evitare vesciche, che spesso si formano quando i piedi sfregano sulle calzature troppo strette.

Foto: kensingtonroyal