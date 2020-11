Kate Middleton si prepara ad assumere un ruolo prestigioso: ecco quale

Kate Middleton sta ampliando sempre più il numero dei suoi compiti Reali. Sin dal momento in cui l’Inghilterra è entrata nella fase critica della Pandemia, ovvero quando è stato imposto il lockdown al Paese, la Duchessa di Cambridge si è assunta numerosi incarichi, mostrando una sicurezza in se stessa sempre maggiore.

La Middleton è apparsa sempre più spontanea e a suo agio durante gli incontri e gli eventi organizzati on line, e negli ultimi mesi ha mostrato una genuina sicurezza e fiducia in se stessa anche durante gli eventi dal vivo.

Insomma, possiamo affermare senza ombra di dubbio che Kate sta lavorando sodo per prepararsi al meglio al ruolo che la attende, ovvero quello di Regina Consorte. A parlare dei passi in avanti compiuti dalla Duchessa di Cambridge è stata la commentatrice reale Marlene Koenig, che in una recente intervista ha spiegato che Kate sta dimostrando in maniera impeccabile il suo grande impegno e sostegno nei confronti della Monarchia.

Kate Middleton, la lunga strada verso il trono

La Koenig ha suggerito che la sempre maggiore fiducia dimostrata da Kate potrebbe essere il risultato di un “piano” ben congegnato dalla Regina, che vuole assicurarsi che la Duchessa sia pronta per la grande “promozione” che la attende.

Credo che il piano sia sempre stato quello di procedere lentamente ma in modo sicuro in modo che non si sentisse sopraffatta. Sii anche mamma, perché non sei la moglie dell’erede al trono ma del secondo in linea di successione, il che significa una grande differenza tra i ruoli di Catherine e Diana quando Diana era sposata con Carlo. [Diana] era la moglie dell’erede al trono,

ha sottolineato l’esperta, facendo notare che la pressione percepita dalle due donne era per certi versi molto differente. Negli anni vedremo Kate assumersi altri impegni, ma nel frattempo la Duchessa ha potuto celebrare un altro traguardo importante.

È appena diventata co-presidente dell’Associazione Scout insieme al Duca di Kent, che avrà 85 anni. Questo, a un certo punto, diventerà solo il suo patrocinio. Il Duca di Kent ha accolto favorevolmente la promozione di Kate a Presidente Congiunto dell’organizzazione. Ha anche suggerito che la Duchessa si assicurerà che la sua “eredità” possa continuare.

Non ci rimane che attendere e scoprire quali altri grandi traguardi attendono la nostra Kate!

Foto da The News