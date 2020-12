Quando il principe William e Kate Middleton hanno mostrato al mondo per la prima volta il terzo Royal Baby, Louis Arthur Charles, molti appassionati di film hanno guardato con sospetto l’abito indossato dalla Duchessa.

Nonostante i costanti apprezzamenti riguardanti i look glamour e chic di Kate; questa volta la Duchessa di Cambridge è stata criticata dai fan della Famiglia Reale.

In occasione dell’apparizione in pubblico per la nascita del suo ultimo figlio, il principe Louis, Kate Middleton ha indossato un semplice abito rosso con un colletto alla Peter Pan.

Video credit @breakingnews

Molti sostenevano che la Duchessa di Cambridge volesse rendere omaggio alla principessa Diana.

L’abito di Jenny Peckham sembrava davvero molto simile a quello di Diana e non sarebbe stata la prima volta che Kate Middleton onorava la sua defunta suocera con le sue scelte di moda.

Ma altri fan hanno visto un messaggio un po ‘più “satanico” nel vestito. Sì, perché è pressoché simile a quello usato da Mia Farrow nel film Rosemary’s Baby diretto da Roman Polanski e uscito nel 1968.

E non si tratta affatto di un accostamento positivo, visto che, alla fine del film, si scoprirà che il bambino avuto dalla giovane di campagna non è il figlio del marito, bensì di Satana.

È assai probabile che la stilista della Middleton non abbia fatto caso alla inquietante somiglianza con l’abito indossato nel film del regista polacco, ma la ‘gaffe’ ha ormai fatto il giro del mondo e non è certo di ‘buon auspicio’ per il nuovo membro della Casa Reale.

Insomma, appena nato, Louis Albert Charles ha subito un precedente cinematografico particolarmente infelice ma poco importa perché è pur sempre un bambino davvero fortunato, visto in quale famiglia è capitato.