La Regina Elisabetta è rimasta sconvolta dalla famosa intervista di Lady Diana con la BBC. Per i pochi che non lo ricordassero, stiamo parlando della famosa intervista shock trasmessa nel 1995, quando Diana ammise di essere stata ripetutamente tradita dal marito Carlo e parlò apertamente dei suoi disturbi alimentari.

Niente di strano che la Regina non fosse esattamente felice della mossa di Diana. La Sovrana tende a guardarsi bene dal parlare degli affari personali della sua famiglia in pubblico, per cui la scelta di Diana di confessare al mondo intero i suoi problemi coniugali e personali deve aver rappresentato un passo falso senza precedenti per la Regina Elisabetta.

A confermarlo è stato il regista Sir Richard Eyre, che ai tempi era direttore del Teatro Nazionale. L’uomo ha raccontato di aver parlato con la Regina Elisabetta poco tempo dopo l’uscita dell’intervista, durante un pranzo:

Ho pranzato con la Regina non molto tempo dopo e lei mi ha detto spontaneamente: “Come vanno le cose alla BBC?” e io ho detto: “Oh, va bene”. E lei ha detto: ‘Una cosa spaventosa da fare, che cosa spaventosa ha fatto mia nuora’.

Lady Diana, nuove indiscrezioni sulla famosa intervista con la BBC

Sir Richard ha anche una visione molto personale – e ben diversa rispetto a quella comune – in merito alla famosa intervista di Lady Diana per la BBC. Durante il documentario di Channel 5 “Diana: The Interview That Shocked The World” l’uomo ha infatti spiegato che, a suo avviso, Diana avrebbe fatto di tutto per “passare per vittima” durante la conversazione con Martin Bashir.

In particolar modo, l’uomo parla del trucco scelto dalla Principessa:

È come quello di una persona che ha pianto molto, poi è corsa fuori dalla stanza per rifarsi il trucco ed è tornata dopo 10 minuti. Penso che sia una decisione consapevole. Penso che si sia presentata come una vittima. La maestria nell’apparire spontanea: questo è recitare.

Al contrario, l’esperta di linguaggio del corpo Judi James ha recentemente spiegato che proprio durante quella particolare intervista Diana appariva molto sincera e forte. Non stava affatto recitando, ma stava prendendo in mano la sua vita.

