Nei giorni scorsi Kate Middleton ha indossato una borsa della designer britannica Grace Han.

Stiamo parlando del modello Love Letter dal costo di 1.595 sterline. La borsa nera nasconde un significato molto speciale.

La descrizione del marchio recita:

La sua caratteristica chiusura a busta è un’ode alle lettere d’amore del passato, del presente e del futuro.

Video credit @newsroyal

Descrivendo la gamma Love Letter, che comprende anche tote bag, zaini, pochette e portafogli più grandi, il sito web della designer aggiunge:

Una collezione di borse e accessori in pelle ispirati all’amore in tutte le forme.

Il negozio ha sede a Knightsbridge, un quartiere di lusso noto per le sue case vittoriane e le piazze con giardini alberati.

Non stupisce che Kate Middleton apprezzi le creazioni della designer Grace Han, un’artista che celebra i valori della famiglia, la forza femminile e l’eleganza.

Lo scorso martedì il brand ha scritto così su Instagram:

Sua Altezza Reale la Duchessa di Cambridge porta la nuova borsa Grace Han Love Letter.

Kate Middleton ha abbinato la borsa di marca taiwanese-britannica con un cappotto rosso al ginocchio di Alexander McQueen.

Il look della Duchessa è perfetto per l’apparizione in pubblico insieme al marito, il principe William.

I Duchi di Cambridge sono preoccupati per il futuro del pianeta e per le generazioni future che si troveranno alle prese con la minaccia ambientale.

Parlando in un documentario che vede proprio come protagonisti William e Kate , “A Planet For Us All“, il Duca ha espresso le sue preoccupazioni per le generazioni future, sostenendo:

Ora che ho tre figli nella mia vita, la prospettiva cambia. Credo che sia sempre possibile dare ai giovani la speranza e la convinzione che le cose possono migliorare.

Foto: kensingtonroyal