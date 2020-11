I blu del giorno e i blu della sera. Kate Middleton pare avere una passione per queste sfumature più o meno intense.

E il caso vuole che la duchessa di Cambridge abbia ereditato, tra i gioielli di Lady D, anche il magnifico anello di fidanzamento con Carlo e gli orecchini, entrambi con centrale zaffiro e corona di diamanti.

Il blu le dona. Più volte abbiamo visto Kate indossare il Blu Reale Inglese. Una precisa sfumatura ottenuta dagli artisti mescolando polvere di lapislazzuli con alti pigmenti azzurri, blu e bianchi.

La tonalità, tra il celeste e il blu elettrico, rappresenta la casa reale britannica. Si narra, infatti, che questo colore sarebbe stato creato da alcuni sarti che vinsero una competizione per creare un abito per la Regina Carlotta, moglie di Re Giorgio III.

Video credit @ADIRSDresssesChanel

Kate Middleton si sta preparando al futuro ruolo, tra impegni pubblici, formali e look impeccabili. Un giorno, e non troppo lontano, sarà infatti la regina consorte del Regno Unito.

Il 7 novembre 2019, il Principe William e la duchessa hanno partecipato all’inaugurazione dell’associazione National Emergencies Trust, nel centro di Londra. La coppia reale sembrava di ottimo umore e ha sfoggiato ampi sorrisi.

Ma indovinate su chi erano puntati gli occhi di tutti? Sull’outfit della Duchessa, ovviamente.

Kate Middleton incantevole in blu

La bellezza di Cambridge ha tolto il fiato ai presenti all’evento grazie allo stupendo abito blu che ha indossato, e ha accentuato la sua vita sottilissima con una cintura dello stesso colore.

Kate ha dimostrato per l’ennesima volta di non sbagliare mai, e dobbiamo dire che il blu in tutte le sue tonalità le dona tantissimo!

La Middleton ha completato il look con degli splendidi orecchini appartenuti alla Principessa Diana.

Tra le creazioni più belle ricordiamo gli abiti lunghi indossati per le cene ufficiali di Buckingham Palace. Nel 2018, per esempio, in onore dei reali Olandesi, ha sbalordito i partecipanti con un outfit elegantissimo.

Per l’esclusiva serata, la Duchessa di Cambridge ha indossato un importante abito azzurro realizzato in esclusiva dalla maison Alexander McQueen, dalla silhouette a sirena. Era drappeggiato sulla parte superiore che le fasciava il corpo, per poi aprirsi come una corolla.

Per la serata dedicata al corpo diplomatico, Kate ha scelto, invece, un abito di Jenny Packham da fata: realizzato in un delicatissimo tulle azzurro chiaro e tempestato di piccole applicazioni luminose, era davvero magico.

Foto: katemiddletonalloutfits