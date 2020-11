I look premaman di Meghan Markle rispecchiano completamente la sua personalità. Sono eleganti, raffinati, ma allo stesso tempo molto semplici e pratici da indossare anche in gravidanza.

Il pancione della duchessa del Sussex non passa inosservato, così come i suoi fantastici outfit.

Da grande appassionata di moda, l’ex attrice americana non ne sbaglia mai una: ecco quali sono i 5 outfit premaman più belli a cui possiamo ispirarci, da Calvin Klein a Givenchy!

Video credit @entertainmenttonight

I look più belli in gravidanza

Meghan Markle avrebbe speso mezzo milione di Euro per i suoi look. Anche se il budget per noi sarà sicuramente molto più limitato, non possiamo non ispirarci allo stile dell’elegante e affascinante duchessa del Sussex!

Gonna nera e camicia bianca

Uno dei look più belli ed eleganti, oltre che ad essere comodi e pratici per il pancione: Meghan Markle, il 7 febbraio in occasione della serata di gala degli Endeavour Fund Awards, ha indossato una camicia bianca firmata Givenchy abbinata ad una lunga gonna nera a tubino.

Per l’evento, ovviamente, la Duchessa di Sussex non ha rinunciato alle sue scarpe col tacco. In alternativa, possiamo indossare delle kitten heels!

Wiggle dress

In diverse occasioni, Meghan ha sfoggiato con stile un wiggle dress. Uno dei suoi abiti più belli e semplici è firmato Asos abbinato semplicemente ad un trench.

Per dare quel tocco di classe in più, anche qui la Duchessa ha indossato delle décolleté. Un look comodo che mette anche in bella vista il pancione!

T-shirt, leggings e parka

Un look semplice da poter indossare durante il giorno: questo outfit è chic e casual se indossato con uno stivaletto all’ultima moda. I leggings sono total black, la t-shirt a righe che possiamo rimediare ovunque, anche da H&M, e il Parka assolutamente corto dalla tonalità verde militare!

Abito chemisier

L’abito della stilista Veronica Beard indossato da Meghan in occasione della partenza dalle Tonga è stato uno dei più belli in assoluto.

Dalla tonalità celeste molto delicata, una cintura in vita e un tessuto morbido che scene perfettamente sul pancione: uno dei modelli preferiti come look premaman!

Foto: meghanmarkle_official