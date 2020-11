Meghan Markle, come la cognata Kate Middleton, sceglie di riciclare alcuni abiti: ecco quali sono e in quali occasioni li ha indossati.

Come la cognata Kate, regina del riciclo, anche Meghan Markle sceglie di ripetere outfit già indossati.

La nuova generazione della monarchia inglese, ovvero proprio la duchessa di Cambridge e la duchessa del Sussex, ha dato un approccio nuovo al guardaroba reale con un look più moderni e comodi.

Quando si parla di vestiti e moda 2019 il tour in Sudafrica del principe Harry e Meghan Markle è stato un evento imperdibile al pari (o quasi) delle settimane della moda di settembre 2019.

Video credit @etstyle

Il vestito trench

Il trench dress del brand House of Nonie lo avevi già visto addosso alla duchessa a luglio 2018, durante un evento a Londra dedicato a Nelson Mandela.

Per chiudere un cerchio, lo ha indossato di nuovo in Africa per incontrare sua figlia: rispetto alla prima volta la Markle non ha cambiato il suo schema fashion perfetto anche per le tendenze autunno inverno: il suo amatissimo messy bun e un paio di scarpe pump nude di Stuart Weitzman ai piedi (questo è il modello “Legend“) ed ecco che il replicone dell’outift originale è servito, anche se non stanca mai.

Il vestito lungo di Martin Grant

Meghan ama il lungo quando si tratta di vestiti donna da giorno. E questo te lo ricordi?

La prima volta che hai visto questo abito lungo a righe addosso alla duchessa del Sussex era su una spiaggia in Australia, durante il primo royal tour con il principe Harry nel 2018.

Il maxi dress di Martin Grant è una chicca troppo bella per lasciarla riposare nell’armadio e questo Meghan lo sa: per questo lo ha rimesso a un evento a Cape Town e rispetto alla prima volta ha cambiato hair look, scegliendo di lasciare i capelli sciolti sulle spalle e cambiando le scarpe a favore di un paio di pump di Manolo Blahnik.

Questa volta la duchessa ha puntato su un paio di orecchini dal taglio irregolare e pietra blu da 27 dollari, il modello Flora Leaf Earrings del brand Nina Bosch.

L’abito chemisier azzurro

Meghan Markle va matta per i vestiti lunghi chemisier e questa chicca firmata Veronica Beard non poteva rimanere lontano dai riflettori a lungo.

La prima volta glielo hai visto addosso alle isole Tonga nel 2018, mentre in Sudafrica la duchessa lo ha indossato durante un incontro a Cape Town.

Ai piedi rispetto alla prima volta ha indossato un paio di espadrillas di Castañer, mentre la prima volta a Tonga il look aveva un sapore completamente diverso con le pump nude e cinturino.

Foto: meghanmarkle_official