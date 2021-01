Il nuovo anno è iniziato e Meghan Markle anche dal Nuovo Continente, dove ha scelto di vivere insieme alla sua famiglia, è sempre pronta a stupirci.

Il primo royal outfit del 2021 è un look matchy matchy di coppia.

Camicia super fitted azzurro chiaro lei-lui, blazer dal taglio maschile per l’ex Duchessa, giacca verde salvia bruciata per il principe Harry, pantalone blu in combo.

Il look di Harry, ex principe prediletto dalla Regina Elisabetta è un mash up di bon ton europeo pennellato di neo borghesia a stelle e strisce. Borghesia che il tronchetto in suède della consorte eleva ai massimi sistemi.

Jeans super aderenti per l’ex duchessa

Ma parliamo immediatamente dei jeans di Meghan!

Stretti, elasticizzati, a vita alta, mimano un paio di leggings in denim, un paio di jeans modellanti che ognuna di noi ha acquistato, indossato, desiderato almeno una volta di fronte le porte schiuse del proprio armadio.

Il corpo della Markle neanche a dirlo si presta a indossarli alla perfezione. Di un blue navy, facile da abbinare ad ogni cosa, i jeans modellanti dell’ex Duchessa vengono immortalati dai paparazzi americani.

Passo svelto, sguardo basso, poco spazio per i sorrisi di cortesia, la nuova foto di Meghan Markle e Harry racconta molto poco del nuovo percorso famigliare/epocale dei Duchi di Sussex.

A rivelare novità sul loro conto, tanto, ci penserà il libro in uscita della sorellastra di Meghan che, pare, abbia intinto di veleno ogni pagina…

Ma già tempo fa Meghan Markle era stata immortalata in skinny jeans, sneakers bianche, cappellino da baseball e camicia da uomo.

Accompagnata da quello che un tempo, non molto lontano, era il principe Harry d’Inghilterra; oggi “solo” Harry, l’ex Duchessa del Sussex oggi fa andirivieni tra le strade della città degli angeli per una causa molto speciale. E molto mediatica, diciamocelo.

Gli ex duchi di Sussex fanno volontariato presso l’associazione Project Angel Food. Questa prepara tutto l’anno pasti caldi o rifornimenti per gli indigenti e i bisognosi che in questi giorni di Covid-19 sono aumentati di numero.

