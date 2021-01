Meghan Markle e il Principe Harry hanno annunciato la loro intenzione di non essere più membri Senior della Famiglia Reale a gennaio.

E tutti abbiamo iniziato a chiederci: come sarà la vita post Megxit per Harry e l’ex Duchessa? Il piccolo Archie verrà cresciuto in Canada?

Ma soprattutto cosa ne sarà del guardaroba reale di Meghan?

Video credit @MeghanMarkle&PrinceHarrynews

In veste di Royal, la Duchessa del Sussex ha dovuto aderire alle regole e alle rigide tradizioni del protocollo. No a smalti brillanti, sì a collant e fascinators.

Ma non possiamo ignorare il lato glamour dell’essere una pseudo principessa.

Da quando ha sposato il principe Harry nel maggio 2018, Meghan Markle ha indossato abiti da sogno, firmati Givenchy, Victoria Beckham e Brandon Maxwell.

Vestiti che, in media, costano migliaia di euro: ricordiamo che il guardaroba reale della Duchessa nel 2018 ammontava a 500.000 dollari.

Cosa indosserà Meghan Markle ora che la sua vita da Senior Royal è finita?

A parte qualche sporadica uscita (una maglia bordeaux con scollo a V e i capelli raccolti in videochat, i leggings per portare cani e Archie a passeggio), complice la quarantena, non possiamo sapere molto delle sue nuove abitudini modaiole da commoner.

Ma considerata la nostra perfetta conoscenza dei suoi abiti negli ultimi due anni, possiamo ipotizzare con facilità il guardaroba post-Megxit di Meghan Markle.

Ma oggi, post Megxit, non dovrà più mettere per forza maxi cappotti, cappellini e fascinators. Abbiamo come l’idea che la vedremo presto nel look pre Megxit che amava di più: con la giacca di pelle nera.

Meghan Markle avrà dimenticato di essere nel profondo una California girl o tornerà presto ad indossare jeans ed occhiali da sole?

Ma il guardaroba dell’ex Duchessa non si distacca poi così tanto da quello reale nelle sue apparizioni pubbliche, anche in America.

Opta ancora per colori a tinta unita, camicie bianche abbottonate e blazer per la maggior parte degli eventi.

Quando lei e Harry hanno visitato un cimitero di Los ANgeles per commemorare le domenica del ricordo del Regno Unito, Meghan indossava un cappotto a trapezio con cintura e portava una pochette abbinata, ricordando diversi abiti simili che aveva indossato come duchessa.