Le labbra rosse dark sono, per Meghan Markle, un biglietto da visita davvero straordinario.

Un accessorio che indossa solo quando deve essere altezza di una giornata unica. O di un messaggio da pronunciare a voce alta.

Come se il trucco labbra dark amplificasse ciò che la ex Duchessa vuole comunicare al mondo.

E così è stato quando, in occasione della Giornata Mondiale delle Bambine, si è truccata le labbra bordeaux, per la diretta con Malala.

Meghan, una sostenitrice e attivista per i diritti delle donne e l’istruzione delle ragazze in tutto il mondo ha parlato dei suoi pensieri, dicendo:

Quello che ho capito molto presto, è stato che quando le donne hanno un posto a tavola, le conversazioni in termini di cambiamento di politica, in termini di legislazione, e certamente in termini di dinamiche di una comunità sono tutte spostate. E tipicamente, quando una donna è presente al tavolo, difenderà un’intera famiglia, al contrario di una presenza patriarcale.