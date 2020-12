Meghan Markle con la cognata e la Regina forse ha una passione in comune, seppur differente.

L’ex attrice Americana, oggi duchessa di Sussex e moglie di Harry, secondo alla corona, è infatti appassionata di cappelli.

Cappelli e cappellini sono l’abc dello stile british. La Regina ne possiede di tutti i tipi e colori ma non solo, nella cultura inglese il cappello è d’obbligo.

Basti pensare ad Ascot, una cittadina nella zona est di Berkshire, a pochi km da Londra, dove ogni anno, in occasione delle tradizionali corse a cavallo, è sempre una sfida al fascinator (il cappellino a veletta) più estroso, che si indossano durante gli eventi ufficiali.

Video credit

Accessori eleganti, sfarzosi, colorati che pero’ non hanno proprio il fine di coprire il capo, tuttalpiù ornarlo. Kate Middleton ne è una vera appassionata, ma anche le cugine reali Eugenie e Beatrice di York, ne fanno da sempre ampio sfoggio.

L’etichetta spesso impone un diktat estetico, ma appena può svincolarsi dalle formalità Megan Markle ci regala tantissimi look con cappelli invernali di ogni genere.

L’abbiamo vista con i modelli a tesa larga e Panama, coppole, cappelli in lana e, addirittura, da baseball. Ecco i preferiti della Duchessa del Sussex, da cui prendere subito spunto.

Cappello Panama

Da sempre accessorio “di classe” il Panama è uno di quei capelli che è impossibile non avere.

Evergreen, perfetto per le mezze stagioni e per l’estate ma sempre chic.

Meghan Markle ne è un’addicted, lo indossava già prima di diventare una royal lady e oggi lo sfrutta soprattutto per gli eventi sportivi, come quello scelto per supportare l’amica Serena Williams a Wimbledon e agli US Open di New York.

Cappello Fedora

Classico, elegante, insostituibile. Tra i cappelli di moda sempre-chic un posto d’onore lo ha il Fedora. Iconico, il modello invernale in feltro soffice a tesa larga è un accessorio di moda già dai primi del 900.

Meghan lo indossa nell’aprile 2018 durante l’Anzac Day, quando il Royal Wedding era alle porte e gli occhi del mondo erano puntati su di lei.

Il berretto di velluto

La duchessa del Sussex ha scelto di indossare un berretto di velluto nero per una celebrazione del Giorno della Memoria al Cenotaph di Londra. Lo ha abbinato a un cappotto strutturato nero e una spilla rossa in onore delle vite perse nella prima guerra mondiale.

Il 9 Luglio 2018 Meghan Markle ha partecipato al battesimo del principe Louis con un abito verde oliva abbinato di Ralph Lauren e un cappello di Stephen Jones. Il cappello meraviglioso sempre verde oliva piatto a tesa larga era caratterizzato da un fiocco sul lato.

Foto: meghanmarkle_official