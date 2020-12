Meghan Markle e il trucco per evidenziare lo sguardo. Il make up perfetto per mettere in risalto gli occhi piccoli.

Meghan Markle non sbaglia un colpo anche quando si parla di make up. Inutile negarlo l’occhio piccolo a maggiormente bisogno di essere valorizzato.

Quando la Duchessa del Sussex durante la gravidanza aveva lo sguardo più stanco del solito il suo trucco cambiava leggermente.

Una matita chiara, nude, applicata sulla rima cigliare inferiore per sostituire il suo solito nero/marrone, abbinata a un leggero smokey eyes nei toni del beige. Un modo per far apparire lo sguardo fresco e riposato.

La pluripremiata truccatrice Stacey Whittaker ha detto a Femail:

L’uso dell’illuminante in questo modo emana radiosità e bellezza, quindi penso che Meghan sceglierà questo look per questo motivo, e semplicemente complimenta le sue migliori caratteristiche.

Il look di bellezza della Markle è una pelle radiosa e radiosa che lascia trasparire le sue lentiggini, evidenziatore all-over, labbra nude e occhi fumosi.

Quali sono quindi le astuzie per far apparire lo sguardo più ampio? E quali i colori su cui puntare?

La make up artist consiglia:

Per ingrandire gli occhi prima di tutto usiamo un correttore o un primer occhi pigmentato per uniformare la palpebra ed eliminare quindi eventuali rossori o discromie. A seguire ci serviremo di una matita nera, marrone o grigia da stendere nella rima superiore infracigliare, mentre la rima cigliare inferiore sarà sfumata e quindi la matita andrà applicata dall’angolo esterno fino a metà dell’occhio. All’interno della rima cigliare possiamo optare per l’uso di una matita bianca oppure più naturale (color burro).

Mascara a zig zag

E aggiunge:

Il tocco decisivo e decisamente d’impatto lo dona il mascara, applicato con un movimento orizzontale, detto a “zig zag”. Dalla base delle ciglia, così che ogni singola ciglia venga catturata e lavorata dalla base. Dopodiché va applicato in tutte le direzioni: al centro, verso l’angolo interno e quello esterno dell’occhio. Per creare un effetto di gran volume e profondità delle ciglia.

Illuminante perfetto

Se stai cercando di emulare l’aspetto di Meghan Markle, Stacey consiglia un prodotto in crema piuttosto che una polvere.

L’illuminatore Nars Hot Sand è perfetto per questo effetto. Lo puoi applicare con le dita, un pennello o una spugna umida ed è super veloce e facile.

Foto: meghanmarklesource