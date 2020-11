Meghan Markle: la duchessa in pelle. Tutte le volte che la duchessa del Sussex ha indossato look in pelle.

Dopo settimane dalla sua ultima apparizione online, Meghan Markle ha preso parte a una video call con l’Evening Standard insieme al marito; il principe Harry, per il Black History Month.

Un’occasione che gli ha permesso di affrontare una tematica importantissima, a loro particolarmente cara.

Parlando di stile, per la video intervista la Duchessa del Sussex ha sfoggiato un look contemporaneo composto da una maglia cammello dal taglio asimmetrico del designer haitiano Victor Glemaud e da un paio di pantaloni di pelle nei toni del marrone.

Video credit @breakingnews247

Unico tocco che ci riporta agli outfit reali è l’elegante chignon. I tempi del classico royal style sembrano ormai lontani.

La tendenza leather ormai non riguarda più solo l’amatissima giacca, ma è declinata anche su shorts, gonne e vestiti. I pantaloni sono un capo versatile inserito in più collezioni moda e anche declinato in colori diversi dal nero.

Possono rendere il look grintoso e rock, sfumando questa “aggressività” in base anche alle scarpe (dallo stivaletto al mocassino) e al capo spalla abbinato.

Il maxi pull è solo una delle tante opzioni, da valutare anche in base alla fisicità. La scelta può cadere anche su un crop top con giacca o, come ci insegna Meghan Markle, su un’elegante blusa morbida. Il risultato, adatto a tutte, è un look di carattere e sofisticato per nulla appariscente.

Nel 2018 eccola alla University di Chichester con una camicia di &Other Stories e una gonna longuette in pelle firmata BOSS, tutto rigorosamente declinato nei toni del verde bosco.

Una scelta di stile che abbiamo subito adorato in ogni dettaglio: dalla linea pulita della pencil skirt, alla nuance dei capi, un vero must have autunnale.

In occasione di una Roundtable sull’uguaglianza di genere, la duchessa del Sussex ha sfoggiato un outfit “fotocopia”: ha optato per lo stesso identico modello di gonna in pelle di BOSS ma in rosso, abbinato a un pullover leggero con scollo a V color burgundy. Ai piedi pumps vinaccia in perfetta scala cromatica.

Anche sul fronte capelli Meghan Markle è rimasta fedele all’acconciatura del 2018: un morbido raccolto con qualche ciuffo lasciato libero a incorniciarle il viso!

Foto: hrhofsussex