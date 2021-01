Meghan Markle ha detto addio anche ai look reali. L'ex Duchessa del Sussex da Royal girl a Cali girl. Ecco come è cambiato il suo guardaroba

Sono trascorsi solo tre anni da quando Meghan Markle, ex attrice americana, diventava ufficialmente la moglie del Principe Harry.

Prima c’è stata la Megxit, poi la pandemia. In questo difficile 2020 l’ex Duchessa si è allontanata dalla famiglia reale inglese. Ma non per questo è stata meno popolare, anzi.

I suoi look sfoggiati in pubblico, appena prima della diffusione del Covid-19, e gli outfit casual indossati durante le dirette su Zoom l’hanno portata ad essere la royal più popolare al mondo.

Il divorzio dalla famiglia ha aumentato incredibilmente l’attenzione su Meghan Markle.

Partendo proprio dal suo stile, dall’atteggiamento verso il pubblico e da quell’indole contemporanea di una donna che non cede a compromessi. Tutto questo ha definito il suo 2020 come un anno rivoluzionario.

L’effetto Meghan Markle sul guardaroba delle fan è stato determinante. Nei primi mesi dell’anno, prima del suo rientro nel Nuovo Continente e prima della pandemia, l’ex Sussex ha sfoggiato alcuni dei suoi outfit più belli.

Neanche la quarantena è riuscita a oscurare la bellezza e la modernità di Meghan, la quale si è sentita libera di mostrare il lato casual del suo guardaroba.

Tant’è che, proprio in questi ultimi giorni del 2020, l’ex Sussex è finita in prima pagina sul Daily Mail con addosso il parka Barbour e gli stivali Le Chameau.

Il nuovo stile americano

Meghan Markle ha adeguato il suo stile alla nuova vita americana. Ha detto addio ai cappottini, ai look basic, alle gonne al ginocchio, ai cappelli tipicamente britannici.

Non ha più paura di osare tra pantaloni di pelle, camicie oversize, scollature “irregolari”, jeans e ballerine.

Anche per quanto riguarda l’acconciatura appare trasformata in modo drastico: per lei niente più long bob, ora porta i capelli lunghissimi e sfoggia spesso lo chignon spettinato che tanto ama e che faceva storcere il naso ai Royals.

Cosa ne penserà la Regina? Ormai Meghan non se ne cura più, si sente libera di fare tutto ciò che vuole senza temere i rimproveri reali.