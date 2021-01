Nuovi pettegolezzi e scoop su Meghan Markle. Ricordate la lettera che l’attrice mandò al padre, Thomas Markle, nel 2018? Le parole scritte dalla Duchessa finirono sotto gli occhi di tutti, e a causa di quell’evento che a suo tempo ha animato il mondo del gossip, l’ex attrice ha deciso di denunciare il Daily Mail e il Mail on Sunday, ovvero i tabloid accusati di aver pubblicato la missiva.

Ebbene, proprio nei giorni scorsi gli avvocati dei tabloid hanno presentato dei documenti all’Alta Corte, dove si sosterrebbe che in realtà Meghan Markle voleva che la lettera diventasse di dominio pubblico. Ma a che pro esattamente? Molto semplice! Come rivela la rivista Vanity Fair, pare che nel 2018 la donna avesse scritto la lettera affinché venisse divulgata per “ripulire la sua immagine”.

Meghan voleva prendere le distanze dal personaggio che i media avevano costruito, quello di una “figlia gelida e indifferente”.

Per far ciò, a detta dei due tabloid britannici, la Duchessa avrebbe chiesto persino l’aiuto del team di comunicazione di Kensington Palace, perché le desse qualche consiglio per scrivere al meglio ogni parola, nero su bianco.

Nessuna lettera davvero privata da figlia a padre richiederebbe interventi da parte del personale di Palazzo.

Come se non bastasse, pare che la stessa attrice avesse più volte espresso il suo timore che la missiva potesse finire in mani sbagliate. Insomma, a detta degli avvocati di Associated Press, queste prove basterebbero a far capire che la Markle voleva che la lettera venisse resa nota al pubblico, o se non lo desiderava esplicitamente, comunque immaginava che una cosa del genere sarebbe successa.

Meghan Markle, lettera al padre Thomas: cosa c’era scritto?

Come potete vedere nel video, la lettera dello scandalo consiste in ben cinque pagine scritte a mano, dove Meghan chiedeva al padre perché avesse deciso di attaccarla attraverso giornali scandalistici, e di troncare ogni rapporto con lei.

Ti ho sempre e solo amato, protetto e difeso, offrendoti tutto il sostegno finanziario che potevo, preoccupandomi della tua salute… e chiedendomi sempre come potessi aiutarti. Sapere da un tabloid, la settimana delle mie nozze, che hai avuto un infarto è stato orribile. Ti ho chiamato e inviato messaggi… Ti ho pregato di accettare il mio aiuto e tu hai smesso di rispondere al telefono e hai scelto di parlare solo con i giornali scandalistici.

A detta di Thomas Markle, le parole di Meghan – che avrebbero dovuto rappresentare un “ramoscello d’ulivo” – sono state una pugnalata al cuore.

Voi cosa ne pensate di questa vicenda familiare? A mio avviso, è tutto davvero molto triste.

