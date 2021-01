Meghan Markle: i consigli dell'hairstylist dell'ex Duchessa del Sussex per capelli sani come Meghan.

Pettinati in morbide onde California-style o raccolti in uno chignon spettinato, i capelli di Meghan Markle sono sempre bellissimi. Ma come fa?

Di sicuro è merito del suo principale hairstylist, George Northwood; la cui collaborazione con la Duchessa fino a poco tempo fa era rimasta segreta.

Ma sono molti gli indizi che fanno pensare che sia proprio lui l’autore dell’ormai iconico chignon sfoggiato dalla Markle al suo ricevimento di nozze.

Video credit @duchessofimpact

I sospetti sono stati poi confermati da un post su Instagram del 31 marzo scorso.

Dopo che il Duca e Meghan avevano ufficialmente rinunciato al loro ruolo all’interno della Royal Family, e Northwood, che ha collaborato con artisti famosi, è stato finalmente libero di confermare la sua collaborazione con la coppia.

L’hairstylist scriveva nel post Instagram:

È stato un grandissimo privilegio, e anche molto divertente, lavorare per il Duca e la Duchessa del Sussex negli ultimi due anni. Ed è stato bellissimo collaborare con questa coppia straordinaria che non solo sostiene le piccole aziende, ma mi ha insegnato moltissimo sulla diversità, sull’eguaglianza e sull’importanza del benessere mentale.

Ma adesso che siamo in inverno (con i soliti problemi di capelli secchi) e anche se non abbiamo feste in vista, cerchiamo di mantenere i nostri capelli belli e sani anche in casa, anche con il distanziamento sociale.

Chi meglio di George Northwood, l’uomo che si prende cura della magnifica chioma dell’ex Duchessa, può venirci in aiuto?

I trucchi per capelli sani e lucenti

L’hairstylist reale ha spiegato di non esagerare con lo styling:

Una delle mie acconciature più famose sono le onde spettinate, viste su Meghan Markle e su molte altre mie clienti. I capelli sono chic e naturali senza essere troppo dritti o troppo ricci. Uno stile naturale che fa sembrare i capelli più sani e che può nascondere molti difetti, ad esempio, se i vostri capelli hanno bisogno di una spuntatina.

Proprio come l’ex Duchessa del Sussex, Northwood ci consiglia di aggiustare spesso il taglio in modo da avere sempre capelli sani e per dare corpo e movimento.

Inoltre aggiunge:

Un trattamento per capelli fortificante aiuta a risolvere il problema dei capelli secchi o stressati in inverno. Una buona maschera, come Redken All Soft Deep Conditioning Mega Mask usata ogni settimana nutre i capelli in profondità, rinvigorisce i capelli secchi o fragili e li rende più lucidi, e di conseguenza più forti e più sani.

Foto: georgenorthwood