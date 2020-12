Meghan Markle ha preso parte, insieme a suo marito, ad una video call con l’Evening Standard per il Black History Month.

Un’occasione che gli ha permesso di affrontare una tematica molto importante, a loro molto cara.

La Duchessa del Sussex ha detto:

Credo che le proteste negli States siano una cosa stupenda, se pacifiche. Spingono tutti a fare i conti con le cause storiche. Capisco che per molte persone non sia semplice, sono riflessioni scomode, ma la consapevolezza del passato è fondamentale per costruire un futuro migliore, più equo.

In fatto di stile, per la videochiamata Meghan ha indossato un look moderno composto da una maglia cammello dal taglio asimmetrico del designer haitiano Victor Glemaud e da un paio di pantaloni di pelle nei toni del marrone.

Unico tocco che ci riporta agli outfit reali è l’elegante chignon. I tempi del classico Royal Style sembrano ormai lontani.

Il sito web dello stilista Victor Glemaud sostiene:

Progettiamo abiti per tutte le persone, i sessi, le razze le taglie e le personalità; unendo comfort e stile.

Lo stilista ha anche fondato In The Blk, una rete professionale dedicata ad aiutare i designer neri e altri creativi nel settore della moda a raggiungere l’indipendenza economica.

Come sempre, l’abito della Duchessa ha suscitato la reazione dei fan reali, molti dei quali hanno immediatamente riconosciuto il significato dietro la sua scelta.

Un fan ha scritto su Instagram:

Sono solo contento che il Duca e la Duchessa del Sussex continuino a difendere l’uguaglianza e la giustizia sociale (pur essendo incredibilmente belli!).

L’ultima scelta di Meghan Markle è la maglia asimmetrica a maniche lunghe “Slash” del marchio; il costo è di 290 sterline.

