Meghan Markle, l’esperta reale spiazza tutti: l’unica soluzione è il divorzio

La pace fra il Principe William e il Principe Harry potrebbe tornare solo se uno dei due divorziasse dalla moglie! Kate Middleton e Meghan Markle sono avvisate, e sarà meglio che si guardino le spalle!

Ad avanzare questa nuova e insolita ipotesi sarebbe stata nientemeno che Ingrid Seward, redattore capo di Majesty Magazine, che durante il podcast Mirror’s Pod Save The Queen avrebbe spiegato che la relazione fra Harry e William sarà insanabile, a meno che non avvenga qualcosa di serio a uno dei due fratelli, ad esempio un divorzio dalle rispettive mogli.

A detta della Seward, il danno nella relazione tra i due fratelli sarebbe irreparabile, soprattutto a causa della decisione di Harry e Meghan Markle di trasferirsi in America e acquistare la loro spettacolare casa a Montecito.

Meghan Markle ed Harry: ecco chi hanno deluso di più

L’esperta ha poi aggiunto che fra tutti i membri della Royal Family, quello che non ha proprio digerito il comportamento di Meghan Markle ed Harry sarebbe stato il Principe Filippo. Outsider esattamente come Meghan, l’uomo aveva infatti accolto a braccia aperte la nuova moglie del Principe Harry (non prima di aver consigliato al nipote di evitare però di sposare un’attrice).

Ad ogni modo, la Seward sostiene che Filippo era “sconvolto” dalla “negligenza al dovere” dimostrata dalla coppia. Non riusciva a comprendere la loro decisione.

Dubito che torneranno mai a come erano prima. Non credo proprio. Penso che probabilmente sia una relazione rotta. Penso che forse se accadesse qualcosa a Catherine o Meghan, i ragazzi sarebbero di nuovo insieme. Ma finché ci sono le loro donne e le loro famiglie …Se ci fosse una terribile tragedia, questo li riporterebbe insieme, ma per il resto non credo che il rapporto verrà riparato. Ma questo è un punto di vista molto personale e potrei non avere ragione.

Fortunatamente è appunto solo un parere personale. Quella fra Harry e William di Cambridge (se è effettivamente reale) è una lite tra fratelli come avviene milioni di volte nel mondo. Di certo, con il giusto tempo e impegno, entrambe le famiglie troveranno il modo per appianare le divergenze, senza la necessità di pensare a un divorzio! Voi cosa ne pensate?

