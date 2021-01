Meghan Markle: le regole di stile che l'ex Duchessa del Sussex ci ha insegnato in questi anni. Una guida con tutti i fashion tips e i look più belli che ci hanno ispirato.

Era il 27 novembre del 2017: Meghan Markle, l’ex-attrice americana di Suits, diventa ufficialmente la fidanzata del Principe Harry.

Una favola d’amore che fa sognare tutto il mondo. E che, il giorno del matrimonio di Harry e Meghan, il 19 maggio 2018, incolla in diretta streaming milioni di spettatori.

Miss Markle mette in chiaro sin dalla prima apparizione il suo stile grintoso e contemporaneo e il Meghan Effect si fa sentire da subito. Capi e accessori indossati da lei hanno picchi di notorietà notevoli.

Un esempio fra tutti? Le sneakers vegane Veja, avvistate ai suoi piedi nell’ottobre 2018, fanno aumentare le ricerche del marchio del 113%.

Video credit @MsMojo

Ma in generale, secondo il report del motore di ricerca Lyst, tutto quello che l’ex Duchessa sfoggia nel 2019 provoca un +216% nelle ricerche online di abiti o accessori simili.

Quindi, in questi due anni e mezzo, quanto ha influito il guardaroba regale della moglie del principe Harry sul nostro stile? Abbiamo sfogliato le foto dei look più belli di Meghan Markle per carpirne gli insegnamenti.

Ecco dunque il decalogo definitivo del Meghan style: