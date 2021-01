Meghan Markle, prima la Megxit poi la pandemia. Nonostante un 2020 difficile, la Duchessa del Sussex non ha smesso di stupirci con i suoi look.

Nell’anno più assurdo di sempre non stupisce che Meghan Markle sia la Royal più popolare al mondo.

Nonostante il divorzio con la Famiglia Reale, la Duchessa del Sussex non smette di far parlare di sé e dei suoi look.

Sappiamo bene qual è stato l’effetto Meghan sui guardaroba dall’annuncio del fidanzamento reale.

Video credit @etstyle

In più c’è da dire che nei primi mesi dell’anno, prima di far ritorno definitivamente nel Nuovo Continente, ha tenuto in serbo alcuni dei suoi outfit più belli di sempre.

Per i suoi ultimi impegni reali Meghan Markle ha sfoderato, tra gli altri, un abito longuette turchese di Victoria Beckham che ha lasciato tutti a bocca aperta.

L’abito rosso fuoco di Safiyaa

Nel grande libro dello stile della nostra fashion victim poi c’è sicuramente l’abito mantella rosso fuoco di Safiyaa per partecipare al Mountabatten Music Festival il 7 marzo.

Una linea che le piace molto: nel 2018, durante il tour nelle Fiji ha indossato una versione in blu dello stesso vestito.

E che dire del finale con il botto della Duchessa? L’abito verde smeraldo di Emilia Wickstead, scelto per l’ultima apparizione pubblica prima di ritirarsi ufficialmente dalle scene reali.

La gonna perfetta

La gonna per i migliori eventi, midi in raso, indossata da Meghan Markle in occasione della sua vita assieme ad Harry alla Canada House, una delle ultime in veste ufficiale.

La ricordate? Parliamo della gonna longuette marrone di Massimo Dutti: chic, elegante, timeless, passepartout, talmente bella da andare subito sold out.

Look da lavoro

A pochi giorni dall’annuncio della Megexit, la Duchessa del Sussex si è subito calata nei panni di business woman mostrandoci uno dei look da lavoro più impeccabili di sempre.

Una camicia over dal taglio maschile, azzurra e leggermente sbottonata, pantaloni neri alla caviglia, décolletées d’ordinanza e cappotto lungo blu navy rigorosamente appoggiato delicatamente sulle spalle.

Casual look: il trench dell’autunno

Highlight degli outfit autunnali di Meghan Markle è stato quel trench beige portato ad arte appoggiandolo sulle spalle per la sua uscita a cena con il principe Harry.

Se non fosse per la manica a tre quarti che lo caratterizza, l’impermeabile della ex reale inglese, con cintura in vita; soddisferebbe tutte le caratteristiche del trench evergreen: un capo fondamentale nel guardaroba di tutti.

Foto: meghanmarkle_official